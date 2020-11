Out?, Ils assurent que Galilea Montijo pourrait quitter le programme Hoy | AP

Galilea Montijo près de quitter le Programme aujourd’hui«Avant le départ inattendu de Magda Rodríguez, certains disent que la belle Guadalajara a ses jours comptés dans la fameuse matinée et pourrait être remplacée par Cynthia Urías de Sinaloa.

Selon El Borlote, la vengeance de Cynthia Urías pourrait être très proche, puisqu’elle était partenaire de Galilea Montijo dans le programme Hoy en 2013, sous la direction de Carla Estrada et l’a laissé, disent-ils, à cause de Guadalajara.

Galilea Montijo et Andrea Legarreta se sont positionnées comme les chefs d’orchestre vedettes du programme Hoy et font partie de la production depuis de nombreuses années, mais ils assurent que cela pourrait changer avec le départ de Magda Rodríguez.

Cela peut vous intéresser: fraîche et jolie comme JLO, Galilea Montijo dans un joli maillot de bain noir

Actuellement, le programme Hoy se poursuit sous le commandement d’Andrea Rodríguez, la sœur de Magda; Cependant, cela est temporaire et ils soulignent que Nino Canún ou Reynaldo López pourraient bientôt diriger la production.

Selon El Borlote, l’arrivée de Nino Canún à la production pourrait signifier le départ de Galilea Montijo dès le matin et le retour de Cynthia Urías au Programme aujourd’hui.

Ils assurent que le conducteur de Sinaloan faisait partie de la conduite en 2013, lorsque Galilea Montijo elle venait de devenir mère et était en conflit sur son poids et d’autres aspects. L’émission note qu’à cette époque, Cynthia Urias se sentait comme une compétition en montrant une silhouette parfaite et en étant plus jeune que La Gali.

Certains collègues des deux, comme Roxana Castellanos, assurent que la tapatia n’abaisse pas Urías de “naca” pour avoir fait partie de productions comme Bandamax et a affaibli le Sinaloan à plusieurs reprises; désignant La Gali comme la cause du licenciement de Cynthia Urías du programme Hoy.

Cependant, lorsque l’hôte de Sinaloan était au chômage, le producteur Nino Canún a commencé à lui présenter diverses productions, sauvant la célèbre de la pression qu’elle avait pour être une mère divorcée et le soutien de famille de sa maison.

Selon les rumeurs, Nino est le candidat le plus fort pour prendre le relais du programme Hoy, ce qui pourrait conduire au retour de Cynthia Urías et au départ de Galilea Montijo. Selon El Borlote, Galilea Montijo est de sa quarantaine étant un suspect de Covid-19, essayant de déplacer ses influences afin que Reynaldo López soit le nouveau producteur du programme Hoy, l’un de ses amis proches; il n’y aurait donc aucun problème pour le beau chauffeur de Guadalajara.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Galilea Montijo est l’une des célébrités qui a montré le plus de consternation face au départ inattendu de la productrice Magda Rodríguez. Même le chauffeur ne pouvait retenir ses larmes en parlant de son patron; Paul Stanley a également fondu en larmes lors de l’émission.

Les chauffeurs ont souligné lundi dernier que le programme semblait vide, l’absence de Magda pesant lourdement.

Toutes les personnes qui ont parlé quelques mots au producteur du Programme aujourd’hui Ils ont convenu qu’elle était une femme qui portait toujours un sourire aux lèvres, qui donnait d’énormes enseignements et des mots d’encouragement.

Magda Rodríguez était une femme très réussie et bien qu’elle soit assez simple, les signes de douleur et d’affection étaient abondants après la nouvelle de sa perte.

Avant la nouvelle, certaines personnes de très mauvais goût ont commencé à parler du fait que la carrière d’Andrea Escalona, ​​sa fille, était terminée, puisque Magda Rodríguez avait l’habitude de l’emmener dans les productions qu’elle prenait.

La productrice du programme Hoy savait bien travailler et en équipe, c’est pourquoi elle était non seulement en charge de ce programme, mais aussi Laura sin Censura et Guerreros 2020.