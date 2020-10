Le réalisateur Guillermo del Toro a célébré le Festival international du film de Morelia, qui démarre ce soir, malgré la disparition des supporters.

Dans une vidéo de 50 secondes, le lauréat d’un Oscar pour «The Shape of Water» et réalisateur de «Pan’s Labyrinth» a souligné que la FICM est déjà l’un des événements culturels les plus importants au monde.

“C’est un acte de foi aussi grand et un acte d’œufs aussi grand que celui qu’ils ont dû soutenir le festival malgré la pandémie, malgré la disparition du soutien”, a déclaré Del Toro.

Le tapatío a été présent à deux reprises dans le concours qui cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, aura un caractère hybride et se déroulera dans cinq jours, la moitié des jours traditionnels.

Le festival débutera aujourd’hui avec la présence d’Alejandro González Iñarritu qui présentera l’édition restaurée de “Amores perros” à l’occasion de son 20e anniversaire.

Plus de 90 productions, dont des longs et des courts métrages, composeront sa programmation, qui sera visible via Cinépolis Klic, Channel 22 et FilminLatino et sera également en personne dans la capitale du Michoacan.

Dans les sections officielles, il y aura, entre autres fictions, «Amalgama», de Carlos Cuarón; «Todo lo invisible», avec Bárbara Mori; “Bravo, jeunesse!” par Carlos Armella; “Fauna”, par Nicolás Pereda; “Feu à l’intérieur”, de Jesús Mario Lozano, “Sans signes particuliers”, vainqueur à Saint-Sébastien et La déesse de l’asphalte, de Julián Hernández.

Dans la section Long Documentaire, 11 titres ont été choisis, parmi lesquels «Ciudad», co-réalisateur entre Maya Goded, Julio Hernández Cordón, Nuria Ibáñez et Carlos F. Rossini; “La mami”, sur une femme qui travaille dans une discothèque mythique de la capitale mexicaine et “Yermo”, d’Everardo González.