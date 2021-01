B

rentford devra probablement arrêter le meilleur partenariat de frappe d’Europe ce soir alors qu’il affrontera Tottenham pour une place en finale de la Coupe Carabao à Wembley.

Harry Kane et Heung-min Son ont récolté plus de récompenses personnelles lors de la victoire 3-0 de samedi contre Leeds, combinant un 13e but en Premier League cette saison pour égaler un record de 26 ans établi par Alan Shearer et Chris Sutton.

Mais ce sont les récompenses des équipes qui occupent désormais les Spurs timides aux trophées – sans argenterie depuis 2008 – et leur dépendance envers Kane et Son pour les buts est à la fois un réconfort et une préoccupation persistante.

Si l’équipe de Thomas Frank, comme Leicester et les Wolves le mois dernier, peut trouver un moyen de maîtriser la paire lors de la demi-finale unique de la Coupe Carabao de ce soir dans le nord de Londres, les Bees se sentiront optimistes à l’idée d’atteindre une toute première finale majeure.

Le patron des Spurs, Jose Mourinho, a appelé son équipe de soutien à intensifier, mais Gareth Bale ne devrait pas être en forme ce soir, Steven Bergwijn pourrait être reposé, tandis qu’Erik Lamela et Giovani Lo Celso ne sont pas disponibles.

Lucas Moura, Carlos Vinicius et Dele Alli sont donc en lice et, pour ce dernier, le match de ce soir pourrait présenter une nouvelle occasion de déclencher un renouveau.

Alli est en lice pour revenir, après avoir participé pour la dernière fois à la victoire en quart de finale à Stoke le mois dernier.

De l’avis de Mourinho, Alli n’a pas réussi à saisir ses opportunités limitées “à deux mains” et la frustration du manager remonte à la saison dernière, lorsque le joueur de 24 ans n’a pas réussi à démarrer après un départ brillant, en particulier lorsque Son et Kane ont été blessés. .

Alli dirait qu’il a de meilleures chances de performer avec ses deux illustres coéquipiers à ses côtés et que soulager la pression sur Kane et Son dans le dernier tiers serait un bon moyen de commencer à changer d’avis. À son meilleur, Alli n’est rien sinon un buteur et sa meilleure saison reste 2016-17, quand il a marqué 18 buts de haut vol alors qu’il était en tandem avec Kane et Son.

Le milieu de terrain veut un football régulier et son avenir fera certainement l’objet de spéculations ce mois-ci, d’autant plus que Mauricio Pochettino est au Paris Saint-Germain. Les Spurs sont réticents à lui permettre de partir, pensant qu’il est peu probable qu’ils soient en mesure de signer un remplaçant de qualité similaire à la mi-saison, alors que l’on pense qu’Alli peut éventuellement retrouver la forme qui a fait de lui l’un des meilleurs jeunes joueurs de L’Europe .

Pour les critiques de Mourinho, son traitement d’Alli fait partie d’un schéma de combats avec les joueurs, mais la hiérarchie des Spurs est consciente que la forme d’Alli a piqué du nez bien avant l’arrivée de Mourinho. Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, par exemple, n’a pas choisi Alli depuis la finale de la Ligue nationale en juin 2019, près de six mois avant la nomination de Mourinho.

Mourinho sera également sans arrière droit suspendu Matt Doherty alors qu’il vise à mener les Spurs à une première finale nationale depuis que son équipe de Chelsea les a battus en Coupe de la Ligue en 2015.