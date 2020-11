Alli faisait partie intégrante du succès de Pochettino aux Spurs mais est tombé en disgrâce sous le successeur de l’Argentin, Jose Mourinho, et fait face à un avenir incertain.

Pochettino a joué avec Maradona aux Old Boys de Newell et Ronaldinho au Paris Saint-Germain, et pense que le charisme de Dele est similaire à celui de ses anciens coéquipiers légendaires.

“Vous sentez l’énergie de Maradona, son charisme est incroyable”, a déclaré Pochettino à Monday Night Football de Sky Sports.

“Ronaldinho au Paris Saint-Germain était similaire. Et c’est pareil avec Dele. Les gens l’aiment de cette façon.

«Lorsque vous ajoutez du charisme au talent, c’est ce qui fait un joueur spécial. Quand il marquait des buts, les enfants l’aimaient comme s’il était Ronaldinho.

“Les enfants ressentent ce charisme, cette énergie, et avec Dele c’est la même chose; il a ce charisme que les enfants aiment et suivent.”

Dele n’a pas commencé en Premier League depuis son arrêt à la mi-temps de la défaite de la première journée contre Everton et il a été laissé en dehors de l’équipe de Mourinho pour les trois derniers matches nationaux.

Le joueur de 24 ans, recherché par le PSG cet été, serait frustré par le manque de communication directe de Mourinho sur les raisons de son absence.

«Je ne vais pas parler de la situation [for Alli] maintenant “, a déclaré Pochettino.” Je dois être respectueux avec le personnel et les entraîneurs actuels, ce n’est plus ma responsabilité; vous devez respecter cela.

«Dele était un joueur formidable pour nous; la faim et l’énergie et l’agression.

«Il était toujours au bord de la ligne, vous deviez donc l’aider et lui dire de faire attention et de prendre du recul.

«Il est encore jeune, mais je pense que nous avons beaucoup apprécié ensemble, avec toute l’équipe.

«Nous avons construit une relation très spéciale avec toute l’équipe.

«J’espère que tout va bien pour tout le monde. Mes sentiments sont les meilleurs pour lui et pour tous les joueurs.