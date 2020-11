Le doublé du Brésilien en première mi-temps est venu de deux passes de Dele Alli et le prêté de Benfica a également placé Lucas Moura dans une promenade de routine pour l’équipe de Jose Mourinho.

Harry Winks a marqué l’autre but des hôtes avec une grève de 45 verges dans le coin supérieur, ce qui était sûrement une passe sur-frappée pour Vinicus ou Gareth Bale.

Les Spurs ont terminé une bonne soirée avec quatre jeunes sur le terrain, avec Jack Clarke et les débutants Alfie Whiteman, Harvey White et Dane Scarlett, et leurs attentions peuvent désormais se tourner vers Chelsea dimanche.

Après la victoire 2-0 contre Manchester City le week-end dernier, Mourinho a effectué 10 changements, seul Tanguy Ndombele gardant sa place.

Le manager avait menacé d’arrêter de faire tourner son équipe en Ligue Europa après que ses joueurs marginaux n’aient pas réussi à impressionner lors d’une défaite abjecte contre Anvers le mois dernier, mais ici, ils ont fait exactement ce qui était attendu d’eux.

en relation

Il est difficile de savoir si Vinicus aura un impact aussi important en Premier League qu’au Portugal, où il a terminé meilleur buteur la saison dernière, mais il est clairement assez bon pour cette étape.

Plus important que son affichage, sa présence a permis à Mourinho de garder Kane et Son frais pour les six points de dimanche à Stamford Bridge.

Malgré deux jours de repos de moins, les Spurs pourraient bien être plus frais que les Bleus après que Frank Lampard ait utilisé une poignée de joueurs de la première équipe lors de la visite de mardi à Rennes. Les Spurs récoltent les avantages d’avoir une équipe solide.

(POOL / . via .)

Le premier but de Vinicius pour le club était une arrivée bien prise, ce qui devrait renforcer sa confiance après un départ mitigé qui l’a vu accroché à la mi-temps de la défaite en Belgique, aux côtés de trois coéquipiers.

Il a ajouté une seconde avant la mi-temps après le jeu désintéressé de Dele, qui a joué au carré après que le tir de Ndombele ait été bien sauvé par le gardien de Ludogorets Plamen Iliev.

L’intensité des Spurs a chuté après l’intervalle, mais Winks a mis le combat au lit avec une frappe à longue portée spectaculaire, qui était sûrement conçue comme une passe. La réaction amusée du milieu de terrain anglais a certainement suggéré que c’était une erreur et il l’a confirmé dans son entretien d’après-match.

Vincius, qui a de nouveau impressionné par son jeu de hold-up, a ensuite mis en place Lucas après un plus bon travail de Dele, mais Scarlett, 16 ans, a failli faire la une des journaux en se rapprochant tard.

Il était difficile de tirer une grande partie du jeu, étant donné le manque de menace posé par un Ludogorets épuisé, mais à tout le moins, cela peut s’avérer important pour Dele.

Le joueur de 23 ans a été accro à la mi-temps de deux de ses trois départs précédents cette saison – et à l’heure du troisième – et n’a pas joué depuis qu’il est l’un des quatre joueurs remplacés à l’intervalle du 1-0. défaite au Royal Antwerp le mois dernier.

(. via .)

De toute évidence, il avait besoin d’impressionner ici – et rapidement.

La première passe décisive de Dele a été une part de chance car sa passe, destinée à un hors-jeu Bale, a ricoché un défenseur sur le chemin de Vinicius, qui a terminé froidement.

Il n’y avait rien de chanceux et beaucoup à admirer à propos de la deuxième passe décisive de Dele. Le tir bas de Ndombele a forcé un bon arrêt d’une main d’Iliev et Dele a sauté sur le ballon lâche, plaçant généreusement au carré pour Vincius de terminer à nouveau.

Mourinho devait être satisfait, car Dele a survécu à l’intervalle et a duré jusqu’à la 81e minute lorsqu’il a été remplacé par White.

Un test plus vrai des sentiments de Mourinho sera l’équipe de la journée de Chelsea. Dele adore jouer les Blues et une place sur le banc signalerait un dégel des sentiments de Mourinho.

Une soirée de routine a été soulignée par une triple substitution tardive de Mourinho, y compris l’introduction du plus jeune joueur des Spurs dans Scarlett, 16 ans, un attaquant prometteur qui a marqué pour le plaisir dans les U18.

Le gardien de but Whiteman et le milieu de terrain White ont également joué les dix dernières minutes dans un mouvement de bonne humeur de Mourinho, qui a souvent été accusé d’ignorer les jeunes joueurs.

Scarlett s’est rapprochée deux fois dans les dix dernières minutes, à ce moment-là, un Ludogorets épuisé avait complètement vérifié, et White a également râpé un effort juste large.

Faire du sang aux jeunes joueurs et donner aux supporters quelque chose à dire est une approche encourageante à ce stade de la compétition et que cela continue longtemps.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.

Nous pouvons gagner des commissions sur certains des liens de cet article, mais nous ne permettons jamais que cela influence notre contenu. Ces revenus aident à financer le journalisme dans The Evening Standard.