E

Marine de huitième rang n’a pas pu réussir la plus grande surprise de l’histoire de la FA Cup, mais s’est admirablement battue 5-0 contre la Premier League Tottenham lors du match nul au troisième tour de dimanche.

L’équipe du nord-ouest de la division Un de la Premier League du Nord a remporté un triplé de Carlos Vinicius et des buts de Lucas Moura et Alfie Devine alors que les Spurs entraient dans le quatrième tour avec une performance impitoyable et professionnelle.

Les victoires pour Chorley et League Two Crawley ce week-end rappelaient la magie de la FA Cup, mais la tâche de Marine était tout à fait plus sismique, le gouffre de 160 places entre eux et l’équipe de Jose Mourinho étant le plus grand de l’histoire de la compétition.

En fin de compte, le score ne semblait pas pertinent: l’occasion était toujours parmi les rencontres les plus importantes de la FA Cup de mémoire récente, alors que le petit terrain de Marine, flanqué de chaque côté de maisons mitoyennes, a accueilli Jose Mourinho, Dele Alli, Gareth Bale and Co .

Marine n’est que le deuxième club de huitième niveau à avoir atteint le troisième tour, donc pour eux, jouer dans un club de haut niveau, sans parler de l’un des “ Big Six ”, était extraordinaire et une inadéquation de proportions similaires pourrait ne pas se produire pour beaucoup. plus d’années.

Malgré le blanchissage des supporters, les hôtes ont eu beaucoup de soutien des jardins flanquant un côté du terrain, y compris une découpe grandeur nature du manager de Liverpool Jurgen Klopp.

Les habitants du n ° 17 étaient littéralement à quelques centimètres de Mourinho et de son personnel, recroquevillé dans la pirogue, tandis qu’un chien qui aboyait du n ° 9 dérangeait le remplaçant des Spurs Jack Clarke alors qu’il s’échauffait.

Alors que l’un des projecteurs temporaires a clignoté dans et hors de l’action, la première balle a été perdue en deux minutes, en boucle dans le jardin du n ° 11 après un défi sur Dele.

(POOL / . via .)

Les résidents avaient reçu pour instruction de ne pas renvoyer les balles perdues, qui devaient être désinfectées avant de retourner sur le terrain – l’un des nombreux protocoles de coronavirus en place.

Le moment dont Marine et ses fans en reparleront encore et encore, lors des apéritifs d’après-match de ce soir et dans les années à venir, est survenu après 17 minutes, le score étant toujours de 0-0.

Après avoir résisté à la tempête précoce, y compris des observateurs de Dele et Lucas, les hôtes ont joué provisoirement deux balles d’espoir sur le terrain et se sont soudainement retrouvés sur la contre-attaque.

Neil Kengni – un plombier stagiaire – a récupéré la possession dans sa moitié de terrain et a conduit en avant. À court de soutien et avec les défenseurs des Spurs se rapprochant, Kengni n’avait guère d’autre choix que de laisser voler à 35 mètres et Joe Hart semble mal juger le vol du ballon, le laissant s’écraser sur la barre transversale avant de le tourner en arrière pour un coin.

Lorsque Marine a ensuite eu le reniflement d’une ouverture, ils étaient déjà 3-0, James Joyce ayant un tir bloqué par Joe Rodon après un mouvement qui a commencé avec Dele perdant la possession d’un coup imprudent.

en relation

Dele avait déjà joué son rôle dans la bataille de Tottenham en première mi-temps, créant deux tap-ins pour Vinicius avec d’intelligents centres de poteau arrière. Le triplé du Brésilien était une meilleure démonstration du gouffre de qualité entre les côtés, alors qu’il se pelotonnait dans le coin supérieur.

Lucas a ajouté le troisième but des Spurs, marquant sur un coup franc direct pour la première fois depuis octobre 2016 avec un effort de curling de 20 mètres.

Pour les Spurs, le meilleur moment est survenu après l’intervalle, lorsque le plus jeune Devine a marqué lors de ses débuts avec une finition élégante en quasi-poteau après plus de bon travail de Lucas.

Dele Alli impressionne – mais cela fait-il une différence?

(Tottenham Hotspur FC via .)

Les finitions ont été fournies par les Brésiliens, mais Dele était l’architecte du blitz de la première mi-temps de Tottenham, qui les a vus marquer quatre fois en 13 minutes pour tuer l’égalité en tant que concours.

En vedette pour la première fois depuis le 23 décembre et ne faisant que son cinquième départ de la saison, Dele a créé les deux premiers buts pour Vinicius. Après une accumulation patiente sur 24 minutes, il a joué un doublé avec Gedson Fernandes et a traversé pour que l’attaquant termine de près au poteau arrière.

Quelques minutes plus tard, un ballon similaire de l’autre côté a vu Doherty forcer un arrêt du gardien Bayleigh Passant et Vinicius a terminé de nouveau à bout portant.

Dele était également impliqué dans le but chic du triplé de Vinicius.

Alors que le milieu de terrain était patient et altruiste dans le dernier tiers jusqu’à ce qu’il soit remplacé à l’heure, il était plus laxiste ailleurs sur le terrain, essayant plus d’une fois de taper un film décontracté à haut risque qui a enragé Mourinho lors de sa dernière apparition contre Stoke. Un de ces films a perdu la possession des Spurs dans la préparation de l’une des rares chances de Marine, un tir de Joyce.

en relation

Vous vous êtes demandé si ces moments resteraient dans l’esprit de Mourinho plus que les contributions offensives de Dele et si sa performance contre une telle opposition compterait vraiment pour quoi que ce soit à l’avenir, alors qu’il cherche à changer d’avis Mourinho et à forcer son retour dans la première équipe.

En fin de compte, cela en dit long sur la chute de Dele et sa position actuelle sous Mourinho qu’il a été réduit à essayer d’impressionner contre une équipe de huitième rang, plutôt que de regarder de chez lui comme Harry Kane, Pierre-Emile Hojbjerg et Harry Winks. .

(POOL / . via .)

Vinicius est parti avec le ballon du jour du match et a sûrement plaidé pendant plus de minutes, mais il n’y avait vraiment qu’une seule grande histoire pour les Spurs: l’adolescent Devine.

Le milieu de terrain – âgé de 16 et 163 jours – est devenu le plus jeune joueur des Spurs lorsqu’il a remplacé Moussa Sissoko à la mi-temps et est rapidement devenu leur plus jeune buteur, entrant à l’intérieur et terminant brillamment au premier poteau.

en relation

Devine, qui vient de Warrington, à proximité, a reçu des critiques élogieuses à Wigan avant de rejoindre les Spurs cet été et il a attiré l’attention de Mourinho aux Spurs, où il rejoint régulièrement la formation de la première équipe et a joué pour les moins de 23 ans.

Même compte tenu de la qualité de l’opposition, Devine n’a pas semblé déplacé du côté des Spurs et a évidemment un grand avenir devant lui.