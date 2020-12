Délicat!, Juan Osorio, l’ancien Niurka Marcos fait face au virus | Instagram

Mauvaise nouvelle!, Juan Osorio, producteur de feuilleton télévisé bien-aimé de Televisa, est en mauvaise santé et fait face à la bataille contre le virus actuel. Il a été annoncé que l’ex de Niurka Marcos ne passe pas un bon moment et se bat, mais a besoin d’oxygène.

Selon Gerardo Quiroz, son partenaire, Juan Osorio Il est en crise respiratoire depuis trois jours et nécessite un masque à oxygène pour respirer, compte tenu de la nature délicate de sa santé, il précise que le producteur est stable.

Hier soir, nous avons eu un appel vidéo avec lui, le pauvre il était avec son masque à oxygène assisté. On sait qu’il est délicat mais stable, a partagé son partenaire.

Il a été rapporté que l’ancienne vedette Niurka Marcos, avec qui elle avait eu un enfant, Emilio OsorioIl a eu du mal à respirer, mais heureusement il est bien soigné, avec les spécialistes nécessaires et autres; Quiroz a partagé Venga La Alegría.

Je suis vraiment désolé qu’il ait été infecté, c’est un homme qui travaille dur, un grand ami, un bon père, a-t-il ajouté.

Quiroz a partagé que lui et le producteur Ils sont très conscients de lui et conscients du spectacle d’Emilio Osorio.

Juan est très courageux et très fort mais s’il est dans une crise respiratoire depuis trois jours, ce qui a été très bien soutenu par ses médecins et grâce à Dieu et à l’état délicat de sa santé, il est stable.

Lorsqu’on lui a demandé si Juan Osorio Il faudra du temps pour revenir sur les forums, Gerardo Quiroz a précisé que ce sera le plus probable, même avec le fait que le célèbre producteur a suivi les indications médicales, tout dépend de son état de santé et des conséquences du Covid-19.

Le partenaire et ami de l’ex de Niurka Marcos a déclaré que pour sa part, il avait pris les mesures sanitaires correspondantes pour éviter la contagion, des détails tels que la distance saine, l’utilisation de masques faciaux, une alimentation saine, l’exercice et l’hygiène bucco-dentaire, ont été le précautions que Quiroz a utilisées pour éviter Covid-19.

Il y a environ 10 jours, il a été annoncé que Juan Osorio avait été testé positif au coronavirus; Cependant, son état de santé délicat a été ignoré, les adeptes, les amis et les proches sont inquiets et conscients du célèbre producteur.

Un autre personnage bien-aimé du show business qui se retrouve face au Covid-19 est le compositeur Armando Manzanero.

Comme on l’a appris le 17 décembre, le compositeur de Nada personal a été hospitalisé après avoir été diagnostiqué avec un coronavirus. La nouvelle a tellement alerté ses partisans qu’Armando Manzanero est devenu une tendance presque immédiatement.

C’est la Société des auteurs et compositeurs du Mexique qui a annoncé via Twitter que le professeur de musique bien-aimé était hospitalisé et faisait face au virus actuel.

Heureusement, Armando Manzanero, 85 ans, est stable, selon son ami, le chanteur Carlos Cuevas. Cuevas a noté que le compositeur est sous assistance à l’oxygène, mais n’a pas été intubé, comme les rumeurs l’indiquent.

Pour sa part, la fille de Manzanero a souligné que son père est un guerrier et fait face à Covid-19 face à face, alors ils lui font confiance pour sortir triomphant du virus actuel.

Le célèbre voyant Mhoni a récemment noté que le coronavirus continuera à traquer le milieu du spectacle et que le Mexique s’habillera à nouveau de deuil à cause de ce virus; Espérons que ces personnages bien-aimés se remettent de cette maladie très bientôt et serviront d’exemple aux millions de personnes qui la combattent en ce moment.