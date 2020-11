Délicate comme la soie, Mía Khalifa montre ses charmes dans une robe légère | INSTAGRAM

La belle mannequin et ancienne actrice de films pour adultes, Mia Khalifa, nous a surpris une fois de plus en étant délicate comme la soie en s’habillant et en exhibant ses charmes dans une robe légère, qu’elle a précisé qu’elle ne la portait que pour créer du contenu pour elle. Onlyfans.

C’est l’une des dernières histoires de son Instagram officiel où une courte vidéo montrant sa silhouette devant le miroir de sa salle de bain et se préparant pour une séance photo pour sa page de contenu exclusif.

Comme nous le savons, la célèbre actrice libanaise a déjà pris sa retraite du divertissement pour adultes, cependant, elle continue de créer des pièces de grande valeur pour sa page officielle, où elle continue de nous montrer ses charmes de gros mais pas comme avant, essayant de changer un peu son approche et oubliez ce qui est déjà arrivé.

Les internautes sont assez ennuyés quand ils savent qu’elle demande à ne pas être liée à ce type de contenu quand elle continue à le créer, donc cela est soudainement devenu pratiquement une tendance, je dirai qu’elle arrête de se déshabiller, ce qui la rend vous mettre en colère et élever votre voix dans plusieurs de vos messages.

Les fans de la belle Mia Khalifa étaient très heureux de pouvoir l’observer de cette manière puisqu’elle nous a rapprochés un peu plus de sa vie personnelle nous emmenant dans ce coin de sa maison, que nous n’aurions pu connaître que grâce à ce clip qui a déjà été très apprécié par de nombreux utilisateurs.

Il est à noter que Mía Khalifa a été très consciente de la promotion et de l’aide aux gens pour connaître leurs droits de vote, puisque les élections sont actuellement actives aux États-Unis ainsi que dans différents pays, elle a donc décidé de divulguer le grande importance de ce sujet.

Elle a également partagé des moments amusants où à la télévision américaine, elle est mentionnée faisant référence pratiquement à son passé, bien que de manière très amusante, alors elle a déjà fini de rire et de ne pas s’offusquer comme elle le ferait normalement.

Il est assez curieux de voir comment l’approche des choses et la façon dont elles sont dites modifient radicalement la réaction de Mía Khalifa, qui est généralement offensée par certains messages qu’ils lui envoient sur sa page privée, où ils révèlent qu’ils font des choses avec ses photos de ce site. elle y répond donc de manière drastique, voire agressive.

Malgré cette polémique, Mia Khalifa continuera à créer et à prendre des photos très attrayantes pour tous ceux qui aiment la voir, donc si vous n’avez pas vérifié leur contenu, nous vous recommandons d’en être conscient, car ici nous sauvons les meilleures histoires et vous racontons tout sur vos nouvelles.

Par exemple, il a récemment mis aux enchères ses lunettes, qu’il a utilisées dans ses films les plus célèbres, le tout pour aider son pays d’origine le Liban grâce à une situation négative qui se passait dans laquelle beaucoup de ses habitants ont été touchés par une forte explosion, quelque chose cela a fait toucher leur cœur et ils se sont mis au travail pour les aider de la meilleure façon possible.

Mia Khalifa a essayé d’être aussi isolée du monde extérieur, passant du temps avec son mari et cherchant à les divertir ensemble pour éviter toute contagion, en fait nous avons récemment vu leur promenade dans le désert où ils ont profité du temps pour prendre des clichés et des vidéos.