Délice visuel, Demi Rose continue de briller des Maldives | INSTAGRAM

La toujours belle mannequin britannique, Demi Rose, chargée à nouveau de ravir ses fidèles fidèles cette fois-ci avec une photographie très coquette, dans laquelle elle porte un paréo et un maillot de plage du bord de la mer turquoise de les Maldives, où vous continuez vos vacances.

C’est une photographie qui a déjà plus de 225 mille “j’aime”, un nombre proportionnel à l’audace de l’instantané, puisque plus il enseigne, plus ils ont de réactions, il semble que leurs fans se concentrent beaucoup sur ce type de contenu et qu’ils ont hâte de continuer à voir plus de leur peau.

C’est ainsi que Demi Rose continue de défendre sa position en tant que l’un des favoris d’Internet, cependant, les fans veulent parfois voir d’autres types de photos, il est donc possible que cette photo soit l’une des plus réservées qui ait été téléchargée dans le Ces derniers temps, c’est précisément pour cette raison que ses fans lui ont écrit tout leur amour mais leur rappelant fidèlement la raison pour laquelle ils sont dans son profil, son grandes courbes.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Toujours belle, Demi Rose pose dans une robe de plage blanche et montre tout

En ce moment, ses histoires Instagram sont les plus frappantes, car là il nous a montré qu’il faisait de la plongée avec ses amis et qu’ils avaient trouvé de très belles raies manta géantes, ce qui leur permettait des clichés incroyables, ainsi que nager avec eux a dû être un expérience la plus inoubliable.

Bien sûr, ils ne pouvaient pas manquer les maillots de bain, dans les mêmes histoires qu’elle et ses amis ont modelées en disant assez belles et avec leurs personnages éminents, qui les maintiennent comme le centre d’attention des réseaux sociaux à de nombreuses reprises en fait Demi Rose en a reçu des vidéos prises par ses amis dans lesquelles vous pouvez voir le bon moment qu’ils passent ensemble.

De toute évidence, ils ne pouvaient pas manquer les phrases de motivation que Demi Rose publie, que vous pouvez apprécier dans la section cool que ses histoires sont devenues, où il y a diverses images avec des mots qui cherchent à aider ceux qui les lisent, ainsi qu’à permettre au modèle s’expriment et partagent leur façon de voir la vie.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Aussi les plats élégants et exotiques présomptueux qu’il apprécie dans ce pays, car nous connaissons cet endroit paradisiaque où même la nourriture va de pair avec ce concept, nous avons donc pu voir des plats assez frappants qui étaient sûrement délicieux et appréciés par les filles.

Enfin, Demi Rose et les beaux modèles qui l’accompagnent ont eu cette séance photo de routine dans laquelle ils utilisent toutes les robes que la marque de vêtements qui les sponsorise leur envoie, afin que nous puissions voir Demi Rose avec différentes robes les porter aussi incroyablement que possible. .

Il nous a également montré que c’est dans un endroit qui a des cabines assez frappantes, en fait cela ressemble à un endroit tiré d’un film, donc il ne pouvait pas manquer l’occasion de prendre des photos et des vidéos à cet endroit.

Il ne fait aucun doute que pour Demi Rose ce voyage a été le plus important de son 2020, car étant enfermée au Royaume-Uni pendant 4 mois elle pensait probablement que toute l’année serait la même, qu’elle n’aurait pas la possibilité de sortir, puisqu’elle aussi Elle était très préoccupée par la situation qui se passe dans le monde, mais bien sûr, avec toutes les mesures de sécurité et d’hygiène, elle a apprécié ses voyages, qu’elle attendait déjà avec une grande anxiété.