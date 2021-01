ré

eliveroo prévoit de s’étendre dans environ 100 nouvelles villes du Royaume-Uni en 2021.

L’activité de livraison à emporter a vu la demande augmenter au cours de la dernière année, les clients étant restés chez eux et les restaurants ayant fermé leurs portes en raison de la pandémie.

La société a déclaré qu’elle prévoyait de prendre cet élan en 2021 avec une stratégie d’expansion destinée à atteindre quatre millions de clients potentiels supplémentaires.

Il a révélé qu’il sera lancé dans de nouvelles régions du Royaume-Uni, à Yeovil, à Bangor (Irlande du Nord), à East Kilbride, à King’s Lynn, à Scarborough, à Llanelli et à Exmouth, bien que la liste complète des emplacements n’ait pas encore été annoncée.

Deliveroo opère actuellement dans plus de 200 sites et a déclaré qu’il étendrait également sa portée à partir de ces sites existants au cours de l’année.

En 2020, Deliveroo a rapidement augmenté son nombre de partenariats de restauration alors que des milliers d’autres entreprises se sont inscrites dans le secteur de la livraison à la lumière des restrictions relatives aux coronavirus.

La société, qui a été annoncée pour flotter sur le marché boursier plus tard cette année, s’est également développée avec une série de partenariats avec des détaillants en alimentation, tels que Aldi, Morrisons, Sainsbury’s et Waitrose.

Carlo Mocci, directeur commercial de Deliveroo pour le Royaume-Uni et l’Irlande, a déclaré: «Nous sommes heureux d’annoncer que nous prévoyons de lancer dans environ 100 nouvelles villes du Royaume-Uni et d’étendre notre portée dans les zones existantes tout au long de 2021 dans le but d’atteindre presque les deux tiers de la population.

«Avec de nouvelles mesures de verrouillage maintenant en place à travers le Royaume-Uni, nous voulons faire tout notre possible pour aider les ménages à obtenir la nourriture dont ils ont besoin et qu’ils veulent et jouer notre rôle pour nous assurer que les familles à travers le pays disposent d’un large choix d’aliments, de boissons et de produits ménagers incroyables produits à commander en 30 minutes seulement. “

La société a également déclaré avoir créé du travail pour 25 000 coureurs supplémentaires l’année dernière, portant son nombre de coureurs à plus de 50 000.