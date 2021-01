T

Le tribunal qui a confirmé l’amende record de 15 millions de livres contre Deloitte et deux de ses partenaires principaux a trouvé contre eux sur presque tous les chefs d’accusation et a méprisé leurs demandes de clémence pour la «coopération», il a émergé aujourd’hui.

Deloitte et ses anciens partenaires Richard Knights et Nigel Mercer ont été condamnés à une amende et sévèrement réprimandés l’année dernière pour avoir omis d’agir avec «intégrité et objectivité» sur la manière dont Autonomy aurait représenté agressivement les ventes en 2009 et 2010.

La société de logiciels fondée par Mike Lynch a été vendue à Hewlett-Packard pour 8,4 milliards de livres sterling en 2011 dans le cadre d’un accord qui s’est rapidement détérioré, entraînant des allégations de fraude de la part de l’acheteur américain.

Le Financial Reporting Council a ensuite allégué que Deloitte avait permis à l’ancienne star de la technologie de flatter ses chiffres cruciaux de croissance des revenus à hauteur de dizaines de millions de livres, gonflant considérablement les marges bénéficiaires.

Deloitte et les deux anciens partenaires ont combattu l’affaire jusqu’au tribunal et, bien que la décision du tribunal confirmant les sanctions du FRC ait été rendue en septembre, c’était aujourd’hui la première fois que ses conclusions étaient entièrement publiées.

Ils brossent le portrait d’un auditeur et de ses associés principaux redevables à une entreprise qui dépense beaucoup et ne lui en tiennent pas compte.

Autonomy était le seul client FTSE-100 du bureau de Cambridge de Deloitte.

Comme l’écrivait Knight à l’époque: «Sur le plan personnel, la relation Autonomie est vitale pour la réussite financière du bureau … Nous nous sommes fixé comme objectif d’augmenter les revenus de cette société FTSE en [more than] 20% »

Le Tribunal a cité des éléments de preuve selon lesquels le personnel de Deloitte avait exprimé à plusieurs reprises des préoccupations en interne au sujet de la comptabilité d’Autonomy, mais que le cabinet n’avait pas agi de manière adéquate à leur égard.

La question était de savoir comment, au troisième trimestre 2009, Autonomy a commencé à augmenter ses revenus en vendant du matériel informatique à faible marge, voire déficitaire, ainsi que ses logiciels traditionnels à marge élevée.

L’autonomie était sous la pression des investisseurs de City pour continuer à afficher une forte croissance des revenus. En un trimestre, alors que le rythme de croissance n’a baissé que de 3%, ses actions ont plongé de 20%.

Deloitte lui a permis de brouiller les ventes de matériel et de logiciels pour arriver à un chiffre unique de croissance des revenus. Cela lui a également permis d’allouer certaines pertes sur les ventes de matériel en tant que dépenses de marketing, flattant les marges bénéficiaires.

Au cours d’une période, les marges bénéficiaires sont passées de 71% à 86% de cette façon, 28 millions de dollars de pertes de matériel étant attribués aux frais de vente et de marketing, a entendu le Tribunal.

Knights avait posé des questions sur la question de l’autonomie la nuit avant une réunion critique avec la société, mais le tribunal a jugé qu’il n’y avait aucune preuve qu’il avait obtenu une réponse significative et a quand même approuvé les comptes.

Il a précédé cet e-mail à l’entreprise avec le message: «Après un verre ou deux de vin rouge et une assiette de pâtes médiévales Mme K, j’ai essayé d’écrire le papier Autonomy sur TP42… Cela a été rapidement résolu et enrichi avec quelques animateurs, donc en tant que comptable modeste, il bénéficierait de la pointe de vos gourous du logiciel… .. !! »

Le Tribunal a conclu: «La décision d’approuver l’allocation porte toutes les caractéristiques d’avoir été prise sous la pression du client… À notre avis, les Chevaliers n’auraient pas dû approuver l’allocation.»

Il a déclaré que l’approbation était une «faute» qui «était nettement inférieure aux normes attendues».

Autonomy avait fait valoir qu’elle achetait du matériel informatique et le vendait à de grandes banques à bas prix pour se mettre un pied dans la porte pour gagner des commandes de logiciels, d’où sa justification de la comptabilité «ventes et marketing».

Le Tribunal cite un membre du personnel de Deloitte qui écrit à Autonomy: «J’ai du mal à voir comment vous pouvez rassembler un argument convaincant pour montrer le coût du matériel comme un coût de commercialisation plutôt qu’un coût de vente – cela ne masque-t-il pas le fait que les marges vont effectivement tomber à la suite de faire plus de contrats de matériel? … Je me sens assez mal à l’aise à ce sujet … les ventes de matériel vont augmenter … combien de temps peuvent-elles être considérées comme marketing …? “

en relation

Le Tribunal a rejeté les demandes de clémence sur les frais des associés ou de l’entreprise car ils n’avaient pas démontré le niveau exceptionnel de coopération qu’ils prétendaient avoir. Kinghts ne s’était pas non plus excusé de manière adéquate, a-t-il déclaré.

Knights avait fait valoir qu’il avait perdu 2 millions de livres sterling de gains potentiels, ce qui avait un «effet dévastateur» sur sa vie personnelle et professionnelle.

Elizabeth Barrett, avocate exécutive au FRC, a déclaré: «Le rapport complet du Tribunal rend hommage à une étude approfondie.

«Il fournit un contexte et des détails expliquant la gravité et l’étendue des manquements de Deloitte et de deux de ses anciens partenaires à s’acquitter de leur importante obligation d’intérêt public concernant les audits d’Autonomy.

«Le rapport répond également aux attentes des auditeurs lorsqu’ils sont impliqués dans des communications avec le régulateur d’une entité auditée.

“La gravité des manquements identifiés à agir avec intégrité, objectivité, scepticisme et compétence a abouti à l’amende record prononcée par le Tribunal indépendant.”

Au moment de la décision rendue en septembre, Deloitte a déclaré: «Nous regrettons que le Tribunal FRC ait jugé que certains aspects de nos travaux d’audit sur l’autonomie entre 2009 et 2011 étaient inférieurs aux normes professionnelles requises. Nos pratiques et processus d’audit ont considérablement évolué depuis ces travaux. a été effectuée il y a plus de dix ans et nous continuons de transformer notre audit en investissant dans les contrôles, la technologie et les processus à l’échelle de l’entreprise.

«Nous restons déterminés à jouer notre rôle en apportant un changement qui englobe la qualité de l’audit, améliore le choix et rétablit la confiance dans la profession.

Knights et Mercer ont déclaré dans une déclaration commune: «Nous sommes déçus que le Tribunal ait critiqué notre conduite et certains jugements que nous avons rendus de 2009 à 2011.

«À tout moment, nous pensons avoir agi de manière professionnelle, diligente et de bonne foi et nous ne sommes pas d’accord avec les conclusions. Nous sommes reconnaissants du soutien sans faille et sans faille de Deloitte dans ce dossier.»

Le fondateur d’Autonomy, Mike Lynch, nie les actes répréhensibles.