dernières nouvelles

Incroyable mise à jour sur Delonte Ouest – Mark cubain dit que l’ex-NBAer fait beaucoup mieux sur sa route vers la récupération … partageant une brève photo de lui souriant en montant à cheval.

Comme nous l’avons déjà signalé, le propriétaire de Dallas Mavericks est personnellement venu chercher West dans une station-service de Dallas la semaine dernière … et a juré d’aider l’homme de 37 ans à sortir de la rue.

Ouest est entré dans une installation de traitement avec l’aide de sa mère et de Cubain la semaine dernière … et le milliardaire dit que le processus ne fait que commencer mais se déroule bien.

Lire le contenu vidéo

TMZSports.com

“Mesdames et Messieurs, je vous présente, Delonte West”, a déclaré Cuban sur Twitter vendredi. “Un long, long, long chemin à parcourir, mais il a fait les premiers pas et les a partagés avec nous tous en guise de remerciement pour l’amour et le soutien.”

Des sources proches de West nous ont dit que l’ancien joueur de la NBA était entré dans la phase 1 de sa récupération plus tôt cette semaine – la désintoxication – et le «durcissait» tout en éliminant toute trace de drogue et d’alcool de son système.

West a reçu une vague de soutien ces dernières semaines … avec une ancienne superstar de la MLB Fraise Darryl – qui a combattu le sien problèmes de toxicomanie – offrir de travailler ensemble pour rester propre quand il a terminé son traitement.