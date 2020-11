Demandez à Mia Khalifa de faire un don à ses OnlyFans pour une bonne cause! | Instagram

Récemment sur vos histoires Instagram Mia khalifa Personnalité renommée d’Internet et ancienne actrice de films pour adultes, elle a partagé avec enthousiasme un message sur son Instagram où elle a invité ses fans à faire un don afin qu’elle puisse aider les autres, des dons seraient faits en Seulement les fans.

Peut-être que pour certains, c’est quelque peu égoïste de la part de la célébrité, car le fait de ne demander de l’argent que pour aider les autres, cependant, nous devons prendre en compte que grâce à leurs propositions et demandes, des centaines, voire des milliers de personnes se consacrent à aider les autres pour milieu de celui-ci.

Ce n’est pas la première fois que Mia Khalifa demande le soutien de ses partisans, il y a quelques mois son pays natal, Beyrouth, le Liban a souffert de quelques expIosions dans la ville et il y a eu de nombreux blessés, ainsi que des pertes humaines et même des entreprises qui avaient prospéré partout. des années.

Grâce à sa popularité sur Internet Mia khalifa Il a entrepris la tâche immédiate d’aider ceux qui en avaient besoin, à cette occasion c’était via son compte Instagram officiel, car il n’avait pas encore lancé ses OnlyFans, heureusement il a réussi à lever une grosse somme d’argent et a immédiatement commencé à aider acheter des fournitures pour aider ceux qui ont été les moins touchés ou qui ont peut-être été les plus touchés, même si on dit que les recettes ont été redirigées directement vers une association civile.

A cette occasion, il profitera une fois de plus de la popularité qu’il a acquise au fil des ans, grâce à sa participation à certains films avec lesquels il a commencé à se faire connaître dans le monde entier et continuera sûrement à le faire pendant des années, tant que ces vidéos continueront sur Internet.

L’objectif de Mia khalifa est d’aider les autres en donnant des dindes pour Noël, elle veut remplir sa voiture et commencer à les distribuer au cours de la semaine prochaine, elle commencera sûrement à avoir une bonne réponse de ses followers que pour la garder heureuse, ils le feront sans réfléchir à deux fois.

Ce qui a également attiré l’attention de ses vidéos, c’est qu’elle porte un chemisier qui montre un peu de ses charmes, alors en l’entendant dire les mots magiques, certains de ses fans commenceront à l’aider avec des dons.



Heureusement, Mia Khalifa n’est pas la seule célébrité à faire ce type d’action pour aider les autres, il est bon de savoir qu’il y a encore des gens qui décident d’aider les autres, surtout sur ces types de dates où le froid est parfois insupportable dans certaines zones des États-Unis, où vit actuellement le mannequin.

Nous espérons que l’intention de Mia sera soutenue par ses adeptes et que les personnes qui ont du mal à acquérir ce type de nourriture en profiteront.

À l’époque Mia khalifa Il a été un peu critiqué pour avoir ouvert ce type de pages, étant donné qu’il y a quelques semaines, il se battait avec l’entreprise qui continue de promouvoir son image dans certains films.

Il y a ceux qui prétendent que la mannequin voulait juste avoir plus de revenus qu’elle n’en a déjà eu tout au long de ces années au cours desquelles elle a réussi à devenir populaire, malgré cela plus que d’avoir plus d’argent, Mia Khalifa exigeait que ce type de matériel soit simplement retiré. En raison du fait qu’elle ne travaillait plus dans ladite industrie, malgré le fait qu’elle ne pouvait rien réaliser, plusieurs personnes ont commencé à la soutenir plus que nécessaire.

La jeune femme est devenue une icône de la culture pop, elle a même servi d’inspiration à des millions non seulement de jeunes mais aussi d’autres artistes, il y a plusieurs chansons inspirées d’elle.

