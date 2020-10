DeMar DeRozen, un ancien choix de premier tour lors du repêchage de la NBA 2009, est allé au-delà des attentes pour son collège. Il a fait un don massif à USC – l’école qu’il a fréquentée pendant un an – qui a fourni les fonds nécessaires pour rénover la salle de musculation. Le centre Galen dispose désormais d’équipements et de technologies flambant neufs.

Le département des sports de l’USC a révélé le nouveau look jeudi avec une vidéo détaillée. Plusieurs membres du personnel ont expliqué qu’ils voulaient apporter des changements majeurs afin d’accueillir plus d’athlètes. Plus précisément, ils devaient s’assurer que certains des athlètes les plus grands puissent s’entraîner. Avec le don de DeRozen, l’université pourrait remplacer les supports de squat plus courts et d’autres machines par des versions beaucoup plus grandes.

“Nous avons tout pour l’essentiel.” La nouvelle salle de musculation du Galen Center, le tout rendu possible par @DeMar_DeRozan, grâce au plus grand cadeau jamais offert par un ancien de #USCtotheNBA. #FightOn pic.twitter.com/jQFtMov7yU – Trojans USC (@USC_Athletics) 30 octobre 2020

“La plus grande chose que nous avons essayé d’accomplir avec cette nouvelle salle, un nouveau look, un nouveau flux, c’est la fonctionnalité”, a déclaré Josh Heidegger, directeur de la force et du conditionnement pour les sports olympiques. “Un espace ouvert, plus d’espace pour travailler, plus de polyvalence, et j’ai l’impression que nous avons accompli cela.” Les entraîneurs de force ont continué et ont expliqué que certains des athlètes mesurent 7 pieds 1 pouce ou plus et qu’ils peuvent maintenant utiliser tout l’équipement de la salle de musculation grâce à DeRozen.

Comme le montre la vidéo, le Galen Center propose de nouvelles barres de traction, un assortiment massif d’haltères et de nouveaux haltères. Les athlètes ont également accès à des supports et des poids de pare-chocs Sorinex haut de gamme. Pour rendre l’espace encore plus spécial pour les athlètes, les fonds de DeRozen ont également payé pour un nouvel éclairage, des iPad et un système de sonorisation pour fournir une musique d’entraînement cruciale.

“Wow! Jeter les bases de la grandeur future. Salut de la main!” un fan a commenté sur Twitter. Plusieurs fans ont fait l’éloge de DeRozen après avoir vu son cadeau et ont déclaré qu’il avait maintenant atteint le “statut GOAT”. D’autres ont simplement dit que le joueur de la NBA était une légende car il apportait son aide aux futures générations de stars.

Le don arrive au moment idéal pour l’équipe de football de l’USC. La saison PAC-12 débute le 7 novembre et les Trojans accueilleront les Sun Devils of Arizona State lors du premier match. Les joueurs pourront se préparer au combat tout en utilisant le nouvel équipement de la salle de musculation.

Quatre fois sélectionné par les étoiles, DeRozen vient de terminer sa deuxième saison avec les Spurs. Il a passé les neuf premières années de sa carrière avec les Raptors de Toronto et a commencé 663 matchs pour la franchise du Texas. Cependant, l’équipe a échangé DeRozen aux Spurs en juillet 2018.