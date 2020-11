F

Rank Lampard envisage de restreindre le cap à l’entraînement à la lumière des préoccupations croissantes concernant le lien entre le football et la démence.

Le manager de Chelsea a révélé plus tôt ce mois-ci qu’il craignait les effets sur sa propre santé à long terme suite au nombre de cas d’ex-joueurs diagnostiqués avec la maladie.

Il appelle à une réforme au niveau des jeunes – mais dit que les dangers associés à la tête du ballon l’ont également conduit à revoir ses propres processus avec la première équipe de Chelsea.

Lampard a déclaré: «Je pense que nous pouvons remonter la pyramide et nous devrions le faire. Déjà, je considère certainement la façon dont nous nous entraînons ici en raison de la gravité du problème.

«S’il doit y avoir une réunion des esprits intelligents qui ont fait des recherches là-dessus – peut-être d’anciens joueurs – et s’il y a des restrictions et si nous sommes beaucoup plus prudents sur la façon dont nous nous entraînons en termes de tête de balles, je pense nous devrions l’examiner sérieusement.

«Je pense que cela doit être très structuré à partir d’un groupe d’âge plus jeune», a-t-il déclaré. «Les règles doivent être plus strictes pour éviter que les jeunes enfants ne prennent la tête. Dans les années en développement, c’est plus que possible.

«Au niveau professionnel, parce que les petits gains dans le sport sont énormes, nous devons tous travailler selon les mêmes lignes directrices et nous devons nous faire confiance. Pour le moment, il n’y a pas de lignes directrices.

«Si nous devions restreindre l’élément d’entraînement lorsque vous demandez aux joueurs de diriger un ballon un samedi, je ne pense pas que ce soit possible. Il faudrait que ce soit quelque chose qui va dans tous les sens.

«Je pense que nous devons commencer par le football des jeunes et par les plus jeunes du spectre pour les jeunes joueurs et les enfants qui se développent et leur corps se développe.

«Nous pouvons vraiment contrôler les niveaux que nous entraînons. Je ne sais pas à quel point techniquement il est important de surcharger la formation à cet âge et si nous savons maintenant qu’il y a un aspect sanitaire, je pense que nous contrôlons cela.

«Encore une fois, cela inciterait des experts à poser les bases, mais tout ce que nous pouvons faire pour le rendre plus sûr, nous le devrions.

