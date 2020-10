Demi Lovato a récemment fait la une des journaux en raison de sa séparation avec le fiancé Max Ehrich. Maintenant, elle fait la une des journaux pour une raison totalement différente et extraterrestre. Dans un long post Instagram, Lovato a dit à ses abonnés qu’elle essayait de contacter des extraterrestres. Apparemment, avec l’aide du Dr Steven Greer et de son équipe CE5, le chanteur a pu entrer en contact avec des êtres extraterrestres.

Dans le post vraiment sauvage et surprenant, Lovato a affirmé qu’elle et un petit groupe d’êtres chers s’étaient livrés à des pratiques afin de contacter des êtres en dehors de notre univers connu. «Au cours des deux derniers mois, j’ai creusé profondément dans la science de la conscience et expérimenté non seulement la paix et la sérénité comme je ne l’ai jamais connue, mais j’ai également été témoin des observations les plus incroyablement profondes à la fois dans le ciel et à quelques pas de moi, “A écrit Lovato, à côté d’une série de clips et de photos qui montrent apparemment son contact avec des êtres extraterrestres supposés. Comme elle l’a expliqué, d’autres peuvent également participer à ce voyage s’ils y consentent. Elle a poursuivi: «Cette planète est sur une voie très négative vers la destruction, mais NOUS pouvons changer cela ensemble. Si nous devions amener 1% de la population à méditer et à entrer en contact, nous forcerions nos gouvernements à reconnaître la vérité sur la vie extraterrestre parmi nous et changer nos habitudes destructrices en détruisant notre planète. “

Lovato a continué à expliquer à ses fans comment ils pourraient entrer en contact avec des extraterrestres. Elle leur a demandé de télécharger l’application CE5, qui, selon elle, “vous apprendra les protocoles pour vous connecter à une forme de vie au-delà de notre planète !!!” La chanteuse de “Sorry Not Sorry” a déclaré qu’elle n’avait pas pu entrer en contact la première fois qu’elle avait essayé cette méthode. Au lieu de cela, il lui a fallu «plusieurs séances» pour atteindre un niveau de méditation suffisamment profond pour soi-disant établir le contact.

Le post intéressant de Lovato fait suite à sa séparation d’avec son fiancé Ehrich. Fin septembre, le couple s’est séparé deux mois après s’être fiancé. Une source proche de la situation a déclaré à PEOPLE que leur rupture était une “décision difficile”. “C’était une décision difficile, mais Demi et Max ont décidé de se séparer pour se concentrer sur leurs carrières respectives”, a expliqué la source. “Ils ont du respect et de l’amour l’un pour l’autre et chériront toujours le temps qu’ils ont passé ensemble.”