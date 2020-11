Demi Lovatio était de bonne humeur lors de sa grande soirée en tant qu’hôte des People’s Choice Awards dimanche à Santa Monica, en Californie. La chanteuse s’est moquée de son bref engagement avec Max Ehrich lors de son monologue d’ouverture.

Comme tous les hôtes lors de la remise des prix, Lovato est montée sur scène et a possédé les premières minutes avec son discours d’ouverture. Dans ce document, elle a évoqué son 2020 en revue, expliquant que cela avait vraiment bien commencé grâce à une performance aux Grammy Awards et même à chanter l’hymne national au Super Bowl en février. «Mais alors COVID a frappé et tout s’est arrêté», a-t-elle ensuite déclaré. C’est à ce moment-là qu’elle a mis en place la ligne de frappe: «J’ai donc fait ce que tout le monde a fait. Je suis passé en mode verrouillage et je me suis fiancé. » Elle ne s’est pas arrêtée là, cependant, ‘J’ai mis sept saisons de Pretty Little Liars, je me suis libéré et je suis allé chercher des extraterrestres dans le désert, donc fondamentalement les mêmes que tout le monde.

Demi Lovato au E! People’s Choice à Los Angeles, Californie – 15 novembre pic.twitter.com/rBprwNYYtp – Demi Lovato News Media (@JCMD_Media) 16 novembre 2020

Cela vient après ce qui était une retombée tumultueuse entre les deux après leur aventure. En septembre, on a découvert que les deux avaient annulé leurs fiançailles. Cela est arrivé deux mois seulement après qu’Ehrlich ait proposé à Lovato à Malibu après qu’ils aient commencé à se voir exclusivement en mars.

Lovato a récemment commencé à s’ouvrir sur leur rupture et a partagé quelques révélations sur elle-même en apparaissant sur Aujourd’hui avec Hoda et Jenna la semaine dernière. Appelant 2020 «une expérience» en soi, l’ancienne star de Disney Channel a déclaré que ce n’est que cette année qu’elle a pu explorer les choses qui ont apporté de la joie dans sa vie. «Je pense que la chose la plus importante que j’ai apprise est à quel point je suis d’accord avec moi-même et m’aimer moi-même», a-t-elle expliqué.

Cela a certainement été une année inoubliable pour Lovato. Elle a dû reporter son septième album studio en raison du COVID-19 et a traversé un sérieux chagrin, mais comme elle l’a mentionné, elle a rencontré de nombreux sommets au cours de l’année. Elle a également sorti un single après l’annulation de ses fiançailles intitulé “Still Have Me” et plus tard sorti “Afraid”. Au cours de sa carrière, Lovato a été cinq fois lauréate des People’s Choice Awards; cette fois, cependant, était sa première liaison en tant qu’hôte.