Demi Lovato est restée au-dessus de la mêlée depuis sa rupture avec l’ex-fiancé Max Ehrich en ne commentant pas publiquement la situation désordonnée. Au lieu de cela, la chanteuse de “Sorry Not Sorry” a parlé de deux moments majeurs de sa vie, quand elle a réalisé qu’elle était queer et quand elle “a eu les seins que je voulais”. Lovato a partagé un long message sur sa page Instagram vendredi soir, aux côtés d’un selfie révélateur.

Dans le long post Instagram, Lovato, 28 ans, a déclaré qu’elle “n’avait jamais eu les seins” avant de commencer à manger ce qu’elle voulait. Elle “détestait mes petits seins” et finalement “a eu les seins que je voulais” après avoir “lâché” ses troubles alimentaires. “Ce n’est pas un soutien-gorge push-up ou un boulot de poitrine !!! C’EST TOUT MOI”, a écrit Lovato. “Et tu sais quoi, ils vont changer aussi !!! ET JE SERAI BIEN AVEC CELA AUSSI !! Mais que ce soit une leçon pour tous … nos corps feront ce à quoi ils sont censés quand nous le laisserons allez essayer de contrôler ce qu’il fait pour nous. Oh l’ironie. “

Plus tôt vendredi, Lovato a participé à l’événement Coming Out 2020 de Facebook, où elle a discuté d’en savoir plus sur sa sexualité après avoir regardé le film Cruel Intentions. “C’était définitivement quand j’étais jeune et que je n’aurais certainement pas dû regarder Cruel Intentions, mais je l’ai fait, et c’est cette scène où ils se sont entendus sur la pelouse du parc”, a expliqué Lovato, note E! Nouvelles. «J’étais juste comme, ‘Oh attendez une minute, j’aime vraiment ça, je veux essayer.’ Et puis, à 17 ans, je me suis mis d’accord. “

Lovato a expliqué qu’être queer a eu une influence majeure sur son écriture. Certains fans n’ont aucune idée qu’elle a écrit des chansons d’amour sur les femmes, pas sur les hommes, a déclaré Lovato. “Je suis surprise que certains d’entre eux n’aient pas compris que certaines des chansons étaient pour certaines personnes”, a-t-elle déclaré. “Je le partageais avec le monde, mais je n’étais pas complètement clair avec ce dont je parlais. La musique était mon espace de sécurité.”

La chanteuse n’a pas mentionné sa récente relation avec Ehrich. Les deux se sont fiancés après six mois de rencontres et se sont séparés fin septembre. Lovato n’a pas mentionné la scission, mais des sources ont dit à E! News qu’elle était “complètement gênée” par la situation. Elle “ne veut aucun contact avec” Ehrich, surtout après avoir fait des allégations sur Instagram selon lesquelles il aurait découvert la séparation des tabloïds. Ehrich aurait tenté de «tendre la main» à Lovato, mais elle en a «complètement fini» avec lui.