Demi Lovato Il a partagé une photo sur Instagram où il montre le naturel de ses charmes à tous ses fans, accompagnée d’une réflexion importante.

Il y a quelques jours, le nom de Demi Lovato Il était dans l’actualité en raison de sa rupture avec l’acteur et aussi le chanteur Max Ehrich, car comme vous vous en souvenez, les deux étaient fiancés pendant quelques mois.

La chose curieuse que ce soit Demi Lovato elle-même qui a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux et à la surprise de l’acteur, il l’a découvert à travers les gros titres des journaux.

Encore une fois, la chanteuse interprète “Sorry Not Sorry” a de nouveau attiré l’attention des internautes, après avoir publié une photo dans laquelle elle partageait fièrement à quel point ses charmes semblaient naturels sans porter de vêtements en dessous.

La photographie est parce que Demi Lovato montre son breloques Avec une grande fierté, elle mentionne qu’avant elle n’avait pas ajouté dans la description «comme un fait curieux» c’était jusqu’à ce qu’elle se mette à manger tout ce qu’elle voulait, c’est que j’ai obtenu le volume qu’elle-même désirait depuis longtemps.

Probablement au début pour ses adeptes ce commentaire était quelque chose de drôle, mais en continuant à lire sa description, ils ont trouvé plus qu’une réflexion importante.

Et c’est qu’elle a admis que toute sa vie elle avait détesté ces “titays”, comme elle les appelle, mais qu’à partir du moment où elle a mis de côté ses problèmes alimentaires, elle a tout ce qu’elle veut en termes de volume, a ajouté que ce n’est pas un soutien-gorge, ni une opération, ni quoi que ce soit, et que les deux sont naturels.

Il a également ajouté qu’il est conscient que son corps va changer et “ils” avec lui, peut-être à cause du type de régime ou d’exercice qu’il va faire et qu’il n’a aucun problème avec cela, et il espère que ses adeptes n’auront aucun problème avec ça aussi.

Notre corps fera ce qu’il est censé faire lorsque nous arrêterons d’essayer de contrôler ce qu’il fait pour nous. Oh l’ironie », fait partie de la description de votre publication.

Enfin, il a demandé à ses followers si à un moment de leur vie ils avaient eu un problème alimentaire et qu’ils aimeraient aussi l’entendre, cette publication a été faite il y a deux jours, elle compte déjà environ 4 128 306 likes et environ 37 000 commentaires.

Bebe Rexha, Christina Aguilera et d’autres personnalités de l’émission ont commenté sa publication, ils l’encouragent et lui disent qu’elle est belle.

Ils sont deux Photographies Parmi celles partagées par l’interprète de “Stone Cold”, la première apparaît vêtue d’un chemisier sans manches beige, accompagné d’une sorte de pantalon blanc ou d’un short de couverture, la seconde est un gros plan de son visage, montrant ses lèvres impressionnant et un peu de sa coupe.

Les adeptes du chanteur Demi Lovato Ils étaient inquiets après la rupture avec leur fiancé parce que dans le passé il avait eu des problèmes de santé, dus à la consommation de substances illicites qui affectaient considérablement sa santé, en plus de souffrir de dépression.

Depuis lors, tout le monde a été à l’écoute de la chanteuse et l’encourage, notamment en raison du fait que beaucoup voulaient la voir mariée heureuse et épanouie en tant que femme, dans une certaine mesure, car toutes n’ont pas pour objectif de se marier et d’avoir des enfants, Ce n’est pas l’idéal de toutes les femmes.

Dans ses dernières publications, elle a été vue comme assez heureuse, très fraîche et concentrée, surtout dans son travail il semble qu’elle n’ait pas eu le temps de la dépression, qu’elle le veuille ou non, elle a eu un grand soutien de ses followers qui sont autour de 93.100.000.

