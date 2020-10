Demi Lovatola nouvelle chanson de Président Trump, et non … elle n’a pas peur d’aliéner ses fans en se faisant politique.

La chanteuse a laissé tomber “Commander in Chief” mardi soir, et elle réagit déjà aux réactions négatives en raison des paroles mordantes qui démarrent avec … être défait? “

Sans surprise, certains fans l’ont critiquée pour avoir attaqué le président et énervé les républicains qui le soutiennent … et ont même dit qu’ils avaient honte et ne pouvaient plus l’écouter.

Mais Demi a doublé sa position et a répondu aux critiques en leur rappelant qu’elle avait droit à des opinions politiques bien qu’elle soit une célébrité … et qu’elle n’est pas seulement là pour divertir toute sa vie.

Elle a continué en insistant sur le fait qu’elle s’en fichait si sa nouvelle chanson lui faisait mal, en disant … “Je m’en fiche littéralement si cela ruine ma carrière.”

Demi ajoute que son morceau anti-Trump – qui comprend les paroles, “Commander in Chief, honnêtement / Si j’ai fait ce que vous faites, je ne pourrais pas dormir” – représente quelque chose en quoi elle croit et ça vaut le risque de perdre des fans.

Elle conclut en disant qu’en tant que femme hispanique queer, elle ne sera pas réduite au silence pour plaire à un public.

Le clip de “Commander in Chief” sort mercredi soir, et pour ce que ça vaut … Demi encourage également tout le monde à voter. C’est assez clair maintenant qui elle soutient aussi.