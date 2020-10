Demi Lovato va intenter une action en justice contre Max Ehrich | .

Apparemment des choses entre le chanteur Demi Lovato et son ex-partenaire Max Ehrich atteignent des choses très difficiles, comme la chanteuse le prendra mesures légales contre lui, car les choses deviennent totalement incontrôlables.

Demi Lovato et Max ehrich Ils étaient l’un des couples les plus aimés de la série et avaient même déjà fait un pas pour atteindre l’autel, cependant, tout a radicalement changé et sorti de nulle part.

Même si on pensait que sa rupture serait la plus paisible, mais malheureusement les choses n’ont pas été comme ça et la chanteuse ne sait plus quoi faire sur l’insistance de Max Ehrich pour la contacter.

Maintenant Demi Lovato Elle ne passe pas du tout du bon temps à cause de la rupture avec son ex, Max Ehrich, qui n’a cessé de la chercher dans l’espoir qu’ils puissent reprendre la relation, ce dont elle ne veut bien sûr pas.

C’est pourquoi ils indiquent qu’il y a eu tant de insistance que selon certains rapports, le chanteur a déjà cherché Conseil juridique pour essayer de mettre un frein à son ex partenaire.

Elle a toutes sortes de problèmes avec Max parce qu’il ne la laissera pas seule. Vous avez essayé de contacter votre famille et vos amis et ils vous ont tous bloqué. Maintenant (Demi Lovato) est en contact avec des avocats pour savoir quoi faire », a déclaré une source.

Il est à noter qu’il y a quelques semaines, une personne très proche du couple a révélé que De moi Il a déjà tourné la page et même fermé le livre, donc pour le moment il n’est pas intéressé à avoir un quelconque contact avec Ehrich.

Demi ne veut pas avoir de contact avec Max pour le moment. Elle est complètement gênée par la façon dont il agit et expose leur relation sur les réseaux sociaux. Il ne veut rien avoir à faire avec lui », a déclaré l’informateur.

Cette personne pense que Max est dans le déni et ne peut toujours pas croire ou accepter que sa relation avec l’actrice soit déjà terminée.

D’autre part, De moi Il a utilisé ses réseaux sociaux mais dans un but très différent, puisqu’il a partagé avec ses adeptes comment il accepte et aime son corps et est conscient qu’au fil du temps, il subira divers changements.

En fait, il y a quelques jours, l’interprète de “Désolé pas désolé” a exprimé le grand amour qu’elle ressent maintenant pour ses charmes avant.

Fait amusant: je n’ai jamais eu de sinus avant de commencer à manger ce que je voulais. Toute ma vie j’ai détesté mes petits fous et puis quand j’ai finalement mis de côté mes problèmes alimentaires, j’ai les seins que je voulais! “

Il est à noter que les adeptes de Demi Lovato Ils étaient inquiets après la rupture avec leur fiancé car dans le passé, il avait eu des problèmes de santé, dus à la consommation de substances illicites qui affectaient considérablement sa santé, en plus de souffrir de dépression et il continue de travailler contre cela.

C’est ainsi que depuis, ses millions de followers ont été à l’écoute de la chanteuse et qu’elle l’a encouragée, d’autant plus que beaucoup voulaient la voir mariée heureuse après plusieurs échecs amoureux.

Demetria Devonne Lovato a été connue pour la première fois lorsqu’elle est apparue dans la série télévisée pour enfants “Barney & Friends” lorsqu’elle était enfant et a reçu son rôle révolutionnaire en tant que Mitchie Torres dans le film 2008 de Disney Channel “Camp Rock” et sa suite. «Camp Rock 2: The Final Jam» en 2010 et plus tard, a joué le rôle principal dans «Sonny with a Chance».

Elle est devenue une défenseure de la communauté LGBT et en 2014, elle est devenue le visage de la Campagne américaine pour l’égalité du mariage de la Campagne des droits de l’homme et a reçu le prix GLAAD Vanguard pour son activisme.

