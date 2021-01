Demi Rose Mawby montre son amour pour le Nirvana. Le mannequin de 25 ans s’est rendu sur Instagram jeudi avec une photo à couper le souffle d’elle-même posant dans un crop top Nirvana avec une scène de fin de soirée de rêve servant de toile de fond à la publication. L’image, partagée avec ses plus de 15 millions d’adeptes, montrait Mawby détournant les yeux de la caméra alors qu’elle déplaçait une paire de lunettes de soleil vers le haut de sa tête et posait sur le balcon de l’endroit qu’elle appelle maintenant chez elle à Ibiza.

Mawby, qui a dans le passé parlé de sa grande base de fans sur la plate-forme, a partagé le cliché avec une question demandant à ses abonnés, “si vous pouviez voyager n’importe où dans le monde en ce moment, où iriez-vous?” Ses fans n’ont pas hésité à se mêler à certains de leurs habitants de rêve, avec des gens qui sonnent avec tout, de la Floride au Mexique en passant par Porto Rico. Plusieurs ont dit qu’ils espéraient se rendre à “Ibiza Magic Island”, l’endroit même où Mawby a pris la photo.

Bien que Mawby semble certainement avoir le voyage en tête pour la nouvelle année, elle a passé une bonne partie de 2021 à parcourir le globe. Tout au long de l’année dernière, la mannequin a documenté ses voyages pour les fans sur Instagram, entamant son évasion de plusieurs mois avec une escapade de rêve aux Maldives. Au cours de cette sortie enviable, Mawby a posé pour de nombreux clichés en bord de mer, le voyage lui ayant clairement fait sentir un peu inspirante, alors qu’elle partageait une citation attribuée à Zen Shin en lisant, «une fleur ne pense pas rivaliser avec la fleur à côté. Il fleurit. “

Après avoir débarqué des Maldives, Mawby s’est rendue au Kenya début décembre. Elle a partagé plusieurs vidéos d’elle-même en train de nourrir les girafes errant dans le complexe où elle séjournait, ainsi que des vidéos d’autres animaux qu’elle avait rencontrés depuis. Elle a passé les vacances en Tanzanie à nourrir les girafes et à prendre un moment pour réfléchir à 2020. Dans un article partagé alors que le monde sonnait en 2021, Mawby a écrit: “Nouvelle année, plus de connaissances, plus de force. J’adore jusqu’où j’ai [come] et je suis tellement prêt pour ce qui va arriver l’année prochaine. Je vous aime tellement les gars. Je vous souhaite toutes les bénédictions. “

Mawby semble maintenant se réinstaller à Ibiza, où elle a déménagé l’année dernière. Mawby a déclaré qu’elle avait décidé de faire le grand déménagement de Londres à Ibiza au milieu des verrouillages liés au coronavirus, qui ont eu un impact négatif sur sa santé mentale, disant au Evening Standard qu’elle “ avait des jours de hauts et de bas et avec tant de temps sur mes mains que j’avais évidemment. beaucoup de temps pour réfléchir aux choses. ” Pendant ce temps, a-t-elle dit, l’idée de bouger lui est venue à l’esprit et elle a agi en conséquence, l’appelant «l’un des meilleurs choix» qu’elle ait jamais fait.