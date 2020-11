Demi Rose, élégante et séduisante, montre un maillot de bain noir | Instagram

Le mannequin britannique qui a volé plus que des soupirs de ses adeptes est le beau et tant attendu Demi Rose, qui a récemment surpris ses fans avec un maillot de bain une pièce, bien qu’elle porte habituellement ces maillots de bain deux pièces à cette occasion, bien que complet, elle était aussi belle que possible, ainsi qu’élégante.

Demi Rose Il était accompagné d’un chapeau noir de la même couleur que le sien Maillot de bainC’était assez grand, donc il avait tendance à tomber un peu de l’avant, en plus du costume, il avait également une ceinture composée de plusieurs chaînes de couleur or.

La jeune célébrité des médias sociaux est devenue une icône de la beauté moderne et de ce que les internatuens aiment voir, car dans chacun de ses messages, elle a des milliers de cœurs rouges et des commentaires que quiconque les lit pourrait faire rougir. .

A cette occasion, il y avait plus d’un demi-million comme ça Demi Rose a réussi à avoir dans la photo publiée le 14 août 2019.

La séance a été prise à Bali, en Indonésie, “Strike a pose” était la description qui accompagnait sa publication, ses fans ont décidé de lui faire plus de quatre mille commentaires exprimant leur adoration pour le mannequin britannique.

Depuis quelques années que Demi Rose Elle a décidé de s’aventurer sur Instagram, on dit qu’elle a créé son compte quand elle avait environ 18 ans, depuis lors plusieurs entreprises souhaitent collaborer avec elle pour promouvoir leurs produits ou services.

En peu de temps, il a réussi à avoir des millions d’adeptes, dont la plupart lui ont été fidèles et sont toujours à l’affût de chacune de ses publications, en particulier ses vidéos où il publie habituellement ses voyages dans des lieux paradisiaques ou montrent comment c’est que détendez-vous et amusez-vous.

À certaines occasions, elle a été comparée à d’autres célébrités d’Instagram, telles que Ana Cheri et Anastasia Kvikto, avec qui elle est souvent liée car elles ont une grande similitude non seulement dans son visage mais aussi dans ses courbes énormes.

Bien qu’il ne partage généralement pas de détails sur sa vie privée de manière continue, nous avons pu en savoir un peu grâce à ses publications sur des histoires Instagram et les descriptions de certaines photographies, il a partagé il y a longtemps qu’il était fasciné par les voyages et l’exploration, qui étaient deux de ses activités. favoris.

Ici, j’ai fait la randonnée Masada. Il est célèbre pour une puissante forteresse construite en grande partie par le roi Hérode le Grand. La vue d’en haut était à couper le souffle! C’était ma deuxième randonnée, la première était Lions Head à Cape Town. Quelle est ta randonnée préférée? », Écrivait-il il y a longtemps sur une photo.

Ce que nous avons également pu savoir sur la belle Demi Rose, c’est le fait qu’elle aime lire, en particulier lorsqu’il s’agit de questions à méditer, nous avons vu ce type de contenu dans plusieurs de ses histoires.

Il a récemment partagé plusieurs fotographies Depuis son dernier voyage à Ibiza, pratiquement chaque jour, il montrait une tenue différente dans ses publications, dont il a suivi avec des commentaires et plusieurs Like.

Apparemment, elle est déjà revenue de son voyage et s’est concentrée sur le repos, la méditation, la lecture et aussi l’exercice pour maintenir sa silhouette telle qu’elle est, ce que ses fans aiment bien voir car le mannequin britannique est l’un des plus suivis et Peut-être recherché sur Internet, son visage angélique et sa beauté sculpturale font que ses fans tombent amoureux d’elle, c’est pourquoi ils sont toujours conscients de ce qu’elle partage.

