Demi Rose continue de s’inspirer des icônes de la culture pop pour ses dernières publications Instagram. Jeudi, la mannequin britannique de 25 ans est entrée dans Matrix et a canalisé son Keanu Reeves intérieur pour un article à couper le souffle de sa propre édition avec le label Pretty Little Things, la marque pour laquelle elle est devenue ambassadrice de la marque en octobre.

Partagée lors de son récent voyage en Afrique, Rose a pu être vue portant un body noir, un manteau en fausse fourrure noir porté ouvert et des cuissardes effet peau de crocodile. Elle a terminé l’ensemble avec une paire de lunettes de soleil noires. Le look était similaire à celui de Neo de Reeves dans la franchise Matrix, et Rose veillait à ce que ses adeptes soient nouveaux, c’est de là qu’elle s’inspirait. Elle a sous-titré le message «Bienvenue dans la matrice» et a déclaré que le look était «l’un de mes préférés».

Les 15,4 millions d’abonnés Instagram de Rose semblaient aimer le look tout autant qu’elle l’aimait, car la section des commentaires a explosé avec une vague de réponses de fans approbateurs. Une personne a dit que Rose avait l’air “incroyable” dans l’ensemble inspiré de Matrix, une autre a ajouté que le modèle était “beau et parfait”. Un troisième a déclaré que le message «m’a tué».

Rose, bien sûr, n’est pas étrangère à être montrée avec l’adoration des fans. La jeune femme de 25 ans bénéficie d’un nombre impressionnant de fans et chacun de ses messages bénéficie généralement d’une énorme fanfare. S’adressant à sa grande base Instagram dans une récente interview avec le Evening Standard, Rose a déclaré que “la popularité m’époustoufle maintenant”, ajoutant qu’elle “ne peut honnêtement pas y croire, c’est pourquoi je pense que le moment est venu de l’utiliser. vaste plateforme que je dois utiliser à bon escient pour diffuser le message de la positivité et du bien-être de la santé mentale.

Les adeptes de Rose sont fréquemment traités avec de nouvelles mises à jour, dont la plupart ont documenté ses récents voyages. Bien qu’elle soit entrée en 2020 à Londres, le poids de la pandémie de coronavirus en cours a eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale et elle a choisi de déménager à Ibiza. Depuis, elle parcourt le globe, fait un récent voyage aux Maldives et, plus récemment, visite le parc national du Serengeti en Tanzanie. En plus de publications documentant ces voyages, y compris d’adorables interactions avec les girafes, Rose n’a pas non plus hésité à faire plus que quelques références à la culture pop. Début décembre, elle a canalisé The Childlike Empress du film fantastique de 1984 The Neverending Story, partageant un autre article peu de temps après sa meilleure imitation de Lara Croft.