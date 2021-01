L’influenceuse britannique d’Instagram Demi Rose Mawby a publié vendredi une autre photo accrocheuse. Le jeune homme de 25 ans est devenu torse nu sous un grand manteau noir, s’assurant qu’il couvrait ce qui était nécessaire pour que la photo respecte les directives de sécurité au travail d’Instagram. Mawby a associé le manteau à des bottes à hauteur des genoux en peau de serpent.

«Intouchable mais tu ressens ça», écrit-elle dans la légende. Elle a également tagué Pretty Little Things, la marque derrière le string qu’elle portait dans la nouvelle photo. Mawby est une ambassadrice de la marque, qui a également publié une photo d’elle en train de manger une banane alors qu’elle portait leurs vêtements samedi. Mawby a également partagé les mêmes photos sur sa propre page Instagram. En témoignage de l’incroyable portée Instagram de Mawby, son poteau de manteau marron a accumulé plus de 373000 likes et plus de 2000 commentaires.

Les publications de Mawby éclipsent régulièrement 300000 likes, ce qui n’est pas une surprise pour quelqu’un qui compte plus de 15,7 millions d’abonnés Instagram. Mawby a attiré l’attention internationale lorsqu’elle est sortie brièvement avec le rappeur Tyga, un ex-petit ami de la star d’Instagram Kylie Jenner. Dans une interview accordée à The Sun en 2016, Mawby a déclaré qu’elle avait toujours été populaire sur les réseaux sociaux, revenant à son époque sur MySpace. Elle a également passé du temps aux États-Unis pour commencer sa carrière dans le mannequinat de lingerie et a été engagée dans le tristement célèbre groupe de publicité Taz’s Angels.

“J’ai Instagram depuis mes 18 ans. J’ai posé pour des selfies et des photos et il est passé de 60 000 à 200 000 à un million à 3,2 millions maintenant”, a déclaré Mawby au Sun à l’époque. «À l’école, j’étais très populaire sur MySpace, et cela a suivi sur Instagram. C’était vraiment bizarre quand les gens ont commencé à me reconnaître et à me reconnaître dans la rue. Je viens de m’y habituer.

Taz’s Angels était prétendument un service d’escorte qui a commencé à Miami et a gagné une suite sur les réseaux sociaux. Mawby a insisté sur le fait que ce n’était pas un service d’escorte, mais elle a quitté le groupe en décembre 2016. “Non, ça n’a jamais été comme ça du tout. Pas du tout une agence d’escorte. Nous hébergions des clubs et nous nous amusions. Juste être populaire sur les réseaux sociaux. et montrant aux gens un peu de notre vie », a-t-elle déclaré au Sun. “Les Anges de Taz se produisent toujours mais je n’en fais plus partie.”

Rose est née à Birmingham, en Angleterre, mais elle habite désormais l’île espagnole d’Ibiza. Elle y a déménagé lors du premier verrouillage du coronavirus à Londres pour améliorer sa santé mentale. «J’ai eu des hauts et des bas et avec tellement de temps libre, j’ai évidemment eu beaucoup de temps pour réfléchir. Je me sentais très triste mais quand le verrouillage a été levé et j’ai pris la décision de déménager à Ibiza, c’était l’un des les meilleurs choix que j’aie jamais faits », a-t-elle déclaré au Evening Standard l’année dernière. “J’ai plein d’amis ici, il fait beau et c’est une toile de fond parfaite pour mon travail de mannequin.”