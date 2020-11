Demi Rose et Ana Cheri surprennent avec le même maillot de bain? | Instagram

Chaque fois qu’une nouvelle mode apparaît immédiatement, les célébrités sont les premières à porter ce type de vêtements, chaussures ou accessoires, dans ce cas, il semble que le maillots de bain phosphorescent en deux parties est la mode qui va bientôt commencer, car Demi Rose et Ana Cheri a accepté d’utiliser le même modèle avec une couleur différente mais à la fois phosphorescente.

Il est normal que les responsables d’initier les modes soient les célébrités elles-mêmes, qui en voyant leurs adeptes utiliser un vêtement particulier devient immédiatement une tendance, c’est quelque chose qui continue de se produire au fil des ans.

Non seulement les grandes personnalités du cinéma et de la musique ont tendance à définir les tendances, mais maintenant les influenceurs et les stars des médias sociaux, comme c’est le cas avec les deux modèles Internet, chacun avec des millions de fans qui se mettent en quatre pour voir chacun de leurs publications, et que lorsqu’ils en voient une nouvelle, ils commencent immédiatement à l’aimer.

Même si Demi Rose On sait un peu mieux que la mannequin américaine, du nom d’Ana Cheri, gagne en popularité depuis quelques mois, non seulement à cause de sa beauté mais aussi à cause des nombreuses activités qu’elle mène car non seulement elle est mannequin Instagram, la belle Cheri de Agée de 34 ans, elle est également femme d’affaires, coach fitness et youtubeuse, en plus de servir son mari Ben Moreland.

contrairement à Ana Cheri La mannequin d’origine britannique ne fonctionne apparemment que sur Instagram, on ne sait pas avec certitude si elle a d’autres activités, même si on a dit qu’elle s’est également aventurée dans le monde de l’entrepreneuriat.

Cependant, ce qui concerne cette note, c’est la coïncidence entre les deux mannequins avec leurs maillots de bain, pour sa part Demi Rose porte deux petites pièces sur sa silhouette d’un vert phosphorescent, il en va de même pour Ana Cheri uniquement en jaune citron.

Les deux ont des proportions différentes, mais sur les deux figures, ces pièces phosphorescentes semblent aussi spectaculaires que possible, pourriez-vous en choisir une seule? c’est peut-être quelque chose de très compliqué.

Bonne fin de semaine! J’espère que ce week-end de vacances a été un bon week-end! C’est l’une de mes dernières photos des Maldives mais c’était une si bonne journée, après cette photo, nous nous sommes fait de nouveaux amis et avons eu une excellente cuisine! », A écrit Ana Cheri.

Apparemment, son maillot de bain n’est pas la seule coïncidence que les deux mannequins partagent, mais aussi leurs vacances puisqu’ils étaient tous les deux aux Maldives, profitant du temps et surtout des plaisirs de la plage.

Si vous avez manqué une partie de mon contenu des Maldives ou si vous voulez simplement me parler, consultez ma biographie, je vous verrai là-bas », a ajouté Ana Cheri pour conclure.

Quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c’est que Ana Cheri Il a une page OnlyFans, peut-être que ce contenu a été mentionné dans sa biographie, bien que pour accéder à sa page, vous devez être inscrit et payer des frais mensuels.

C’est possible Demi Rose l’une des rares célébrités à ne pas avoir de page OnlyFans, il lui suffit sans doute d’avoir ses réseaux sociaux actifs, et de promouvoir les produits et services que les entreprises lui demandent de faire, c’est aussi l’un des nouveaux métiers des stars de l’Internet.

Pensez-vous que les deux parviennent à lancer une nouvelle mode parmi leurs followers, à commencer à porter des maillots de bain phosphorescent Ou est-ce juste une simple coïncidence, bien qu’il n’y ait pas beaucoup de différence entre la publication de l’un et de l’autre, Demi Rose l’a partagé il y a un jour, comme pour Ana Cheri elle l’a fait il y a 12 heures.

