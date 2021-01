Les vibrations magiques de Demi Rose Mawby sont absolument époustouflantes sur Instagram. Dans certaines de ses images les plus récentes sur la plate-forme de médias sociaux, la mannequin et influenceuse de 25 ans portait une robe nuisette lorsqu’elle posait sur la plage. Sa séance photo était au-delà du rêve, et ses fans ont rapidement remarqué à quel point ils en étaient impressionnés.

Mawby a publié deux photos sur Instagram, toutes deux prises par le photographe Brett Russell et prises à Ibiza, en Espagne. Alors qu’elle est originaire de Birmingham, en Angleterre, elle a depuis déménagé dans la région espagnole (Mawby a expliqué dans une interview avec le Evening Standard qu’elle y avait déménagé pendant le verrouillage du coronavirus). Dans les clichés, on peut voir l’influenceur des médias sociaux se promener le long de la plage alors que le soleil culmine à travers les nuages ​​pour mettre en valeur un paysage magnifique. Puisque les superbes photos parlaient d’elles-mêmes, Mawby a gardé sa légende pour elles courte et douce. Elle a écrit: «Aussi pure que la mer», accompagnée d’un emoji de colombe.

Le message de Mawby vient peu de temps après avoir sonné le Nouvel An en publiant des photos d’un précédent voyage en Tanzanie. Non seulement elle a posté de superbes clichés, mais elle a également réfléchi à l’année écoulée et a noté qu’elle allait donner la priorité à son propre bonheur alors que le monde se dirige vers 2021. Mawby a écrit, à côté d’une série de photos prises par le photographe Jay Rich, “Nouvelle année, plus de connaissances, plus de force. J’adore ce que j’ai [come] et je suis tellement prêt pour ce qui va arriver l’année prochaine. Je vous aime tellement les gars. Je vous souhaite toutes les bénédictions. “

En plus de publier plusieurs photos sur son flux, Mawby a également profité de son histoire Instagram pour rédiger un long message sur le fait d’être heureuse. Le message disait, en partie, «Être heureux, c’est cesser de se sentir victime et devenir l’auteur de votre destin. C’est traverser des déserts, mais être capable de trouver une oasis au plus profond de notre âme. C’est remercier Dieu pour chaque matin, pour le miracle de la vie. Etre heureuse, c’est ne pas avoir peur de ses sentiments “C’est pouvoir parler de toi. C’est avoir le courage d’entendre un” non “.” Elle a conclu la déclaration en écrivant, ” N’abandonnez jamais. N’abandonnez jamais les gens qui vous aiment. N’abandonnez jamais le bonheur, car la vie est un spectacle incroyable. “