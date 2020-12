Demi Rose a décidé de passer un peu plus de temps avec des girafes avant la fin de ses vacances en Afrique. Elle l’a fait pour un régal pour ses fans à Noël, en publiant une vidéo avec les animaux à long cou dans un décor presque onirique sur le balcon.

Rose est vêtue d’une robe transparente, tendant la main et nourrissant l’une des girafes près de son balcon. Le second arrive une fois le premier terminé, grignotant une feuille dans l’autre main du modèle Instagram. Bien qu’il puisse sembler que la première girafe soit effrayée par la caméra, il est plus probable que l’animal soit parti pour trouver plus de nourriture. Comme nous le savons maintenant, ces animaux peuvent déposer de nombreuses feuilles et n’ont pas besoin de perdre du temps à boire de l’eau.

L’influenceuse Instagram vient de terminer une série de séances de photos à travers l’Afrique, passant sur la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda pendant son séjour sur le continent. Ce n’est que la dernière tranche de magie du voyage que Rose a démontrée cette année après son déménagement de Londres à Ibiza avant la pandémie de coronavirus.

Bien qu’il y ait probablement beaucoup de questions sur la façon dont la pandémie affecte sa vie, il est bon de se rappeler que son passage à travers le monde suit la perte de ses parents à moins d’un an d’intervalle. Son père, Barrie Mawby, est décédé en octobre 2018 à 80 ans. Sa mère, Christine Mawby, est décédée quelques mois plus tard en juin 2019.

Ainsi, les voyages et le succès du modèle Instagram surviennent après qu’elle a escaladé son chagrin. Dans le cadre de son message de Noël, Rose a également publié une vidéo de bougies qu’elle allume la veille de Noël pour honorer ceux qui ne peuvent pas être avec nous et passer du temps ces vacances. Le message pourrait faire référence à ceux que nous avons perdus ou à ceux que nous ne pouvons pas voir physiquement à cause de la pandémie.

Le souhait de la veille de Noël est le dernier cliché du temps de Rose en Afrique. Au cours de son voyage, elle a également partagé de nombreux looks qui ont fait parler les fans. Ses photos récentes incluent une interprétation très révélatrice de Lara Croft de Tomb Raider et de son look noir élégant déchiré de Keanu Reeves et The Matrix.

Ce fut une année assez magique pour le natif de Birmingham, âgé de 25 ans. Ses innombrables fans resteront collés à son flux pour voir où elle ira ensuite.