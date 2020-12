La mannequin britannique Demi Rose dévoile tout pour Instagram, promettant au Père Noël qu’elle est tout sauf méchante dans une nouvelle série de photos de lingerie. La mannequin vêtue de lingerie verte sous sa robe rouge moelleuse et a légendé l’ensemble de photos en disant: “Père Noël, je suis sur la bonne liste cette année.”

L’ensemble de photos Instagram offre la dernière mise à jour sur la vie personnelle de l’influenceuse après sa récente tournée en Afrique, où elle a visité le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Rose a récemment publié une photo avec son souhait de girafe pour la veille de Noël. La mannequin se tenait sur son balcon dans une robe transparente alors qu’elle nourrissait les girafes qui la rejoignaient sous le soleil.

Elle a également publié un look rappelant le rôle de Keanu Reeve dans The Matrix et Lara Croft d’Angelina Jolie de Tomb Raider. Comme le personnage Neo, Rose a enfilé une tenue entièrement noire avec des cuissardes noires en latex, un manteau noir en fausse fourrure et une paire de nuances noires. Le look provient de sa propre collection Pretty Little Things, pour laquelle elle est devenue ambassadrice de la marque en octobre.

L’influenceur a récemment déménagé de Londres à Ibiza juste avant que la pandémie de coronavirus ne s’installe dans le monde. Rose a parlé à Evening Standard où elle a parlé de l’état de sa santé mentale pendant la pandémie.

«Pendant le confinement, j’ai vécu seule à Londres et ma santé mentale a vraiment pris le dessus sur moi. J’avais des hauts et des bas et avec tant de temps libre, j’avais évidemment beaucoup de temps pour réfléchir aux choses», at-elle dit la sortie. “Je me suis senti très triste, mais lorsque le verrouillage a été levé et que j’ai pris la décision de déménager à Ibiza, c’était l’un des meilleurs choix que j’ai jamais fait. J’ai beaucoup d’amis ici, le temps est beau et c’est une toile de fond parfaite pour mon travail de modélisation. Et les liens que j’ai tissés en vivant ici m’ont présenté la merveilleuse équipe qui se cache derrière cette vidéo. “

Elle a poursuivi: “J’espère que si je peux inspirer les gens en parlant de chagrin, ils peuvent s’identifier à moi et je peux les aider à traverser les temps sombres.”

Il est important de se rappeler que le déménagement de Rose fait suite à la perte de ses parents, qui sont décédés à peine à un an d’intervalle. Son père, Barrie Mawby, est décédé en octobre 2018. Sa mère, Christine Mawby, est décédée peu de temps après en juin 2019.