Demi Rose a clôturé l’année avec de nombreux retours sur sa croissance au cours d’une année étrange. Le jeune mannequin Instagram a vécu une année 2020 assez longue après avoir quitté Londres près du début de la pandémie pour vivre à Ibiza et parcourir le monde. Après une tournée éclair à travers l’Afrique, Rose est de retour à Ibiza qui a livré les références de la culture pop et les interactions avec les animaux dont les fans semblent aspirer.

Pour l’un de ses derniers messages de l’année, pour célébrer Noël et se préparer pour la nouvelle année, Rose a demandé à ses abonnés de choisir leur personnage parmi une série de trois photos. Tous les trois présentaient le modèle allongé sur un lit blanc à fourrure aux côtés d’un cristal de cœur violet tout en portant une robe blanche galbée. Le premier a Rose qui jette un regard sensuel à la caméra avec sa main sur sa tête. La seconde montre le modèle détournant les yeux pendant que sa tenue révélatrice raconte l’histoire. Et enfin, une photo avec Rose donnant son sourire régulier à la caméra.

Les fans de la jeune mannequin ont fait l’éloge de sa manière dans les commentaires. En leur demandant de choisir le personnage, beaucoup ont rapidement répondu «tout ce qui précède». Beaucoup d’autres ont répondu avec leurs propres compliments, faisant sûrement sentir Rose aimée.

“Wow bébé, tu as une belle énergie”, a écrit un fan. “J’adore ce cristal si joli comme toi.” Une autre ne pouvait pas en avoir assez de ses cheveux, les louant avec amour sous les autres commentateurs. Rose suivrait cela avec une note touchante en regardant en 2020 et à quel point elle a grandi malgré les défis et les pertes qu’elle a rencontrés.

“Nouvelle année, plus de connaissances, plus de force. J’adore ce que j’ai [come] et je suis tellement prêt pour ce qui va arriver l’année prochaine. Je vous aime tellement les gars. Je vous souhaite toutes mes bénédictions », a-t-elle sous-titré une photo récente pour la nouvelle année. Elle a ensuite ajouté une note plus longue dans ses histoires Instagram.

«Etre heureux, c’est cesser de se sentir victime et devenir l’auteur de votre destin. C’est traverser des déserts, mais pouvoir trouver une oasis au plus profond de notre âme. C’est remercier Dieu pour chaque matin, pour le miracle de la vie », disait la note. «Etre heureux, c’est ne pas avoir peur de ses sentiments. C’est pouvoir parler de vous. C’est avoir le courage d’entendre un« non… N’abandonnez jamais. N’abandonnez jamais les gens qui vous aiment. N’abandonnez jamais le bonheur, car la vie est un spectacle incroyable. “