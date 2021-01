La mannequin britannique d’Instagram Demi Rose Mawby a marqué la fin de 2020 en réfléchissant à sa croissance au cours de l’année écoulée. La jeune femme de 25 ans a inclus une collection de photos au bord de la piscine de son voyage en Tanzanie en Afrique de l’Est. Mawby a également partagé un long message dans son histoire Instagram sur l’importance d’être heureux.

“Nouvelle année, plus de connaissances, plus de force. J’adore ce que j’ai [come] et je suis tellement prêt pour ce qui va arriver l’année prochaine. Je vous aime tellement les gars. Je vous souhaite toutes mes bénédictions “, a écrit Mawby. Elle a également tagué le photographe Jay Rich. Mawby a partagé plusieurs photos de son voyage en Tanzanie, remontant au 11 décembre. Elle s’est également arrêtée au Kenya lors de son voyage en Afrique.

Dans son histoire Instagram, Mawby a également publié une longue déclaration sur le fait d’être heureuse. «Etre heureux, c’est cesser de se sentir victime et devenir l’auteur de votre destin. C’est traverser des déserts, mais pouvoir trouver une oasis au plus profond de notre âme. C’est remercier Dieu pour chaque matin, pour le miracle de la vie », lit en partie le message. «Être heureux, c’est ne pas avoir peur de ses sentiments. C’est pouvoir parler de vous. C’est avoir le courage d’entendre un« non ».» Le message se termine: «N’abandonnez jamais. N’abandonnez jamais les gens qui vous aiment . N’abandonnez jamais le bonheur, car la vie est un spectacle incroyable. “

Bien que la signification du message puisse toucher une corde sensible, la déclaration n’est pas une œuvre originale de Mawby. Il circule sur le Web depuis plusieurs années et a déjà été attribué au pape François lorsqu’il a été diffusé sur les réseaux sociaux. Cependant, en 2016, Inquirer.net a démystifié cela. Le message «Être heureux» est une traduction d’un texte portugais appelé «Palco de vida» (Étapes de la vie), attribué à feu le poète Fernando Pessoa. Certains chercheurs ont rejeté l’attribution de Pessoa car elle est différente de son style et il n’y a pas de manuscrits réels du poème. Inquirer.net note que le poème s’est peut-être répandu sur des sites Web portugais. En septembre 2015, un groupe catholique basé au Kenya l’a partagé sur Facebook en anglais et l’a attribué au pape François, même s’il ne l’a pas dit.

Mawby compte plus de 15 millions d’abonnés Instagram. Elle est née à Birmingham, en Angleterre, mais vit maintenant à Ibiza, en Espagne. Dans une interview avec le Evening Standard, Mawby a déclaré qu’elle avait déménagé sur l’île pendant le verrouillage du coronavirus. Elle l’a qualifié de “l’un des meilleurs choix que j’ai jamais fait”, ajoutant: “J’ai beaucoup d’amis ici, il fait beau et c’est une toile de fond parfaite pour mon travail de mannequin. Et les relations que j’ai établies en vivant ici ont m’a présenté la merveilleuse équipe qui est derrière cette vidéo. “