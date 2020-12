Demi Rose rend-elle hommage à Joselyn Cano? Portez leurs maillots de bain! | Instagram

Le modèle britannique Demi Rose Il semble qu’elle était une cliente fréquente de Joselyn Cano, car à plusieurs reprises on l’a vue ravir l’élève de ses fans avec quelques modèles de “Kim Kardashian Mexicana” elle-même, il semble qu’elle fait honneur en les portant.

Il y a quelques jours, des nouvelles ont été partagées que pour beaucoup étaient plus que choquantes et que Joselyn Cano a perdu la vie, jusqu’à présent, la raison pour laquelle cela s’est produit n’a pas été partagée, peut-être que ses fans attendront un peu plus longtemps, car le la famille n’a pas commenté la question.

Dans un délai très court Joselyn Cano Elle est devenue une icône de la mode et le mot «coquette» a donné un autre sens, à seulement 29 ans, elle avait réalisé une belle carrière, non seulement en tant que star et personnalité des médias sociaux, mais aussi en tant que femme d’affaires.

Sa popularité était telle que beaucoup l’appelaient même la “Kim Kardashian Mexicana” en raison de ses grandes courbes, tout comme la mondaine, même s’il semblait qu’elle n’était qu’un modèle qui ravissait l’élève de ses disciples, il semble qu’il y avait quelque chose plus dans sa vie que certains ignoraient et c’est qu’il avait aussi une ligne de maillots de bain.

D’après ce que l’on peut voir sur la page de Joselyn Cano En plus d’être son client Demi Rose, il faisait également partie de ses modèles, la même photo qu’il a partagée sur son compte Instagram le 19 septembre 2019, est sur la page de Josey.

Le design spécifique que porte Demi Rose est rouge, il se compose de fines bretelles qui traversent sa taille, plutôt sur son abdomen, il a de petites manches et aussi des détails métalliques qui attirent beaucoup d’attention, bien que ce soit “un pièce “ressemble à deux.

Ce bik! Ni renferme une touche latine adaptée au traitement royal. Les volants féminins le long des bretelles et du bas font de ce modèle un tour de tête », fait partie de la description du modèle.

D’après ce que l’on peut voir Joselyn Cano avait une grande collection au moins ce modèle se retrouve en quatre couleurs, rouge, bleu, noir et blanc, son nom est “Reina Latina”, apparemment le mannequin et la femme d’affaires avaient l’habitude de le mettre un nom frappant à leurs pièces.

Ce n’est pas la première fois que nous montrons à Demi Rose porter un vêtement du beau modèle, ces pièces avec lesquelles nous avons ravi nos élèves ont été des créations de Joselyn CanoPour cette raison, la relation entre les deux sera leurs maillots de bain, ce qui, pour beaucoup, voir Demi Rose porter, c’est en grande partie comme honorer leur créateur qui n’est malheureusement plus avec nous.

C’est le 7 décembre que le monde des réseaux sociaux s’est effondré immédiatement après avoir entendu la nouvelle du départ de Josey Cano, mais cela n’était connu que plus tard, les funérailles ont été partagées sur YouTube, commente le La même chose que sur son compte Instagram ou peut-être sur tous ses réseaux sociaux, mais nul doute que plus d’un de ses fans était attristé de savoir qu’on ne la verra plus.

Il y a ceux qui prétendent que son départ était dû à une chirurgie esthétique, donc cela devrait être un réveil pour toutes les femmes qui considèrent comme normal d’avoir suffisamment de réparations cosmétiques.

