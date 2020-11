Demi Rose révèle sa nature flirty en étant «naturelle» | Instagram

La modèle britannique Demi Rose a volé le cœur de millions de personnes avec chacune de ses publications sur ses réseaux sociaux, mais ce sont les apparences où elle laisse généralement ses vêtements de côté et ne montre que ses charmes naturels, tout comme elle l’a fait en la révélant. “la nature”.

Demi Rose Elle est reconnue pour son physique qui, comme le mannequin Anastasia Kvikto, captive des millions de personnes avec ses courbes tonitruantes, contrairement à la belle russe, le mannequin britannique a eu la chance d’être assez recherché par les entreprises pour travailler avec elle, on en a assez dit qui ont tous les deux une grande ressemblance non seulement par leur physique mais aussi par leurs traits.

Cependant, Demi Rose Mawby en tant que célébrité et star des médias sociaux n’a aucune comparaison, encore plus avec le Photographies qu’il partage habituellement sur Instagram, qui, bien qu’étant assez révélateur, a tendance à avoir un équilibre entre le flirteur et le prudent, en particulier avec son visage angélique, qui, malgré sa peau, semble un ange divin et extrêmement charmant.

La photographie principale de cette note vous intéressera sûrement à savoir, dans le cas où vous êtes un admirateur fréquent de la belle Demi Rose Vous avez peut-être vu ses posts sur Instagram plus d’une fois, bien que celui-ci soit un peu vieux, ce n’est pas quelque chose qui serait facile à oublier.

Il y a un an depuis qu’elle a décidé de le partager avec ses fans, pour être exact le 24 janvier 2019, c’est toute une œuvre d’art dans laquelle elle n’apparaît qu’avec une serviette enroulée autour de sa tête, elle est assise avec une délicieuse boisson dans l’une d’elle mains, avec l’autre elle couvre une partie de ses charmes.

Assis en face, vous pouvez voir certains feuillages et en arrière-plan ce qui semble être la mer, cette charmante image a été prise en niveaux de gris, c’est-à-dire en noir et blanc.

Il est évident que Demi Rose Il ne porte aucun vêtement à l’exception de la serviette sur la tête, bien qu’il ne porte pas de vêtements, son visage est le protagoniste de la photo, son regard calme et coquin a sûrement rendu ses fans encore plus amoureux.

Pas de sucre, pas de sel, embrassez-moi », ont-ils écrit en référence à sa description.

Demi Rose s’est aventurée dans les réseaux sociaux alors qu’elle avait environ 18 ans, grâce à ses photographies, elle est devenue le centre d’attention de plusieurs entreprises qui ont immédiatement voulu collaborer avec elle, ce n’est qu’après avoir commencé sa fréquentation avec le rappeur Tyga, l’ex-petit ami de Kylie Jenner. , à plusieurs reprises, ils ont été vus ensemble, c’est alors que cela a commencé à attirer encore plus l’attention de tous.

Au début, elle était connue sous le nom de double de Selena Gomez, en raison de sa ressemblance avec son visage, mais en faisant attention aux deux, il n’y a vraiment pas de grande similitude comme le prétendait, cela l’a peut-être un peu aidée à faire progresser sa carrière.

Il y a peu d’informations sur le mannequin britannique car elle est généralement assez discrète dans sa vie personnelle, malgré cela, certaines données ont été partagées au fil des interviews et des commentaires qu’elle-même a fait dans ses histoires. depuis Instagram.

Il est dit que Demi Rose Elle est aussi devenue entrepreneuse, ce n’est pas une surprise car les stars des médias sociaux ont tendance à lancer des produits ou des services en profitant de leurs millions de followers qui seront impatients d’acquérir tout ce qu’ils promeuvent, cela a vraiment ses avantages d’avoir un grand nombre de followers .

