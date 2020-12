La mannequin Demi Rose a décidé de donner aux fans de jeux vidéo un aperçu de ce qui leur manque car elle a été exclue de la série Tomb Raider. Lors de son séjour dans le parc national du Serengeti en Tanzanie, Rose a posé pour des photos dans un maillot de bain noir révélateur, une casquette de baseball noire et des bottes hautes.

Bien qu’il ne s’agisse pas officiellement d’un cosplay de Lara Croft, la légende de Rose pour la photo indique que le personnage du jeu vidéo était une source d’inspiration. «Lara qui? elle a écrit, suggérant qu’elle était au-delà.

Croft est un incontournable du jeu depuis le milieu des années 90, lorsque le jeu original a fait ses débuts comme l’un des premiers titres emblématiques de Playstation. La série a depuis été redémarrée deux fois, avec les jeux originaux connus pour les courts métrages pixelisés et les actifs plantureux de Croft qui ont inspiré le look de Rose. Le jeu d’aujourd’hui propose une interprétation plus réaliste de Croft, lui donnant des vêtements, des outils et bien plus encore.

Pourtant, les premiers shorts et pistolets Croft sont populaires. Angelina Jolie a représenté cette version sur grand écran à deux reprises en 2001 et 2003. Alicia Vikander a pris le rôle dans les dernières adaptations cinématographiques, inspirées par le redémarrage réaliste de la série en 2013.

Tomb Raider n’est pas la seule référence de la culture pop canalisée par Rose lors de son voyage en Afrique. Plus tôt dans la semaine, le mannequin a présenté un look inspiré de Matrix avec un body moulant qui se dézippe, un manteau de fourrure surdimensionné et d’autres cuissardes en peau de crocodile. Rose l’a appelé l’un de ses looks préférés ces derniers temps et ses fans sur Instagram semblaient d’accord.

Le mannequin de 25 ans a également partagé son nouvel «amour» sous la forme d’une girafe qu’elle nourrissait alors qu’elle était vêtue d’une robe moulante à imprimé tigre. L’animal au long cou semblait satisfait de Rose et se pencha pour grignoter les feuilles qu’elle tenait dans sa main.

Rose considère actuellement Ibiza comme sa maison et n’hésite pas à partager ses exploits sur les réseaux sociaux. On dirait aussi qu’elle est dans une sorte de bulle avec d’autres modèles, loin de la pandémie et d’autres aspects du monde actuel. Mais sa décision de déménager à Ibiza était due au virus et a noté qu’elle “avait des jours de hauts et de bas et avec tant de temps libre, j’ai évidemment eu beaucoup de temps pour réfléchir aux choses.” Donc pas mal à la fin.