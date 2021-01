ré

Enise Van Outen a révélé qu’elle et ses camarades participantes à Dancing On Ice partagent un groupe WhatsApp où elles discutent de leurs costumes et de leur nervosité à l’idée de se rendre à la patinoire.

Le présentateur de 46 ans se produit avec le patineur professionnel Matt Evers dans le spectacle de patinage sur glace ITV, qui revient sur les écrans dimanche.

La star a déclaré qu’elle et les autres candidates – y compris les personnalités de la télévision Rebekah Vardy et Myleene Klass, l’acteur de savon Faye Brookes, la star de télé-réalité Billie Shepherd et la rappeuse Lady Leshurr – s’étaient liées sur WhatsApp.

Le chanteur Jason Donovan, le comédien Rufus Hound et l’olympien Colin Jackson font partie des autres stars.

Van Outen, qui a actuellement une cote de 8/1 sur Betfair pour remporter la compétition derrière le favori Brookes, puis Jackson et Donovan, a déclaré: «J’en ai un [WhatsApp group] avec les filles – nous allons de parler de notre enthousiasme à propos de nos costumes, comme des femmes typiques, de savoir si nous devrions ou non faire nos racines et vont-ils montrer … à juste des nerfs généraux.

Elle a déclaré que le groupe avait également discuté du fait que le fait de ne pas avoir d’audience en direct – en raison des restrictions de Covid – signifiait qu’il était «facile d’oublier» combien de fans pourraient regarder de chez eux.

Dancing on Ice 2021: Concurrents de célébrités

Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, il n’y aura pas de public de studio à Bovingdon Airfield dans le Hertfordshire, où la série a lieu.

“Nous n’arrêtons pas de nous dire – il y aura potentiellement des millions de personnes qui nous regardent”, a déclaré Van Outen. ” Et puis l’angoisse et la peur entrent en jeu. Je ne veux vraiment pas sortir la première semaine, mais nous verrons.

Van Outen, dont le partenaire de patinage Evers a emménagé dans sa maison familiale avec son partenaire romantique Eddie Boxshall et sa fille Betsy, 10 ans, issue de son mariage avec l’artiste Lee Mead pour former une bulle, a déclaré que ses nerfs avaient eu un impact sur son sommeil.

«Je me suis réveillée à 3 heures du matin ce matin en passant par ma routine dans ma tête», dit-elle. «J’étais en train de vivre ça, je pensais… ce qui m’est arrivé. J’étais au lit avec mes pieds faisant les mouvements au lit en essayant de ne pas réveiller Eddie [her partner] vers le haut. »

La star, qui est apparue sur The Masked Singer en 2020, a félicité ITV pour les mesures qu’elle avait mises en œuvre à la lumière de la pandémie. Cela fait suite aux rapports qu’un certain nombre de membres de l’équipe de Dancing on Ice s’isolaient après avoir été testés positifs pour Covid-19.

Une source parlant à The Sun a déclaré: «Plus de cinq membres de la production s’isolent à cause de Covid en ce moment – c’est devenu un cauchemar.»

La star a déclaré: «ITV est allé à tous les extrêmes pour nous protéger tous. Nous avons tous fait tout notre possible pour rester en sécurité. »

Un porte-parole de l’émission a déclaré: «Le bien-être de tous ceux qui travaillent sur Dancing On Ice est notre première priorité.»

Van Outen a déclaré qu’elle espérait que l’émission offrirait aux téléspectateurs une certaine positivité.

«Tout devient très réel maintenant», dit-elle. «Nous avons eu trois mois d’entraînement et bien que cela ait été un peu sporadique, nous voulons juste passer en mode performance. Je suis impatient d’y être. J’ai l’impression que le pays a besoin d’un peu de relèvement. C’est un spectacle plein de soleil. »

Dancing On Ice 2021 commence dimanche à 18h sur ITV