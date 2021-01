La star a déclaré aux fans sur Instagram qu’elle avait «été à l’agonie» en essayant de se produire pour l’émission à succès et un scanner avait révélé qu’elle avait trois fractures osseuses et s’était partiellement disloquée l’épaule.

Elle a déclaré: «Je ne pourrai pas faire d’ascenseurs, de figures ou de patinage en solo sur le spectacle en raison de ma blessure. Je vais renflouer gracieusement avec ma fronde DOI bling.

La gymnaste olympique Amy Tinkler, 21 ans, et son partenaire de patinage professionnel Joe Johnson remplaceront ce week-end.

Van Outen, 46 ans, est tombée lors des répétitions pour le lancement de la série plus tôt ce mois-ci et a fait ses débuts sur la glace avec son épaule attachée.

À la suite d’un scan mardi matin, les médecins ont décidé qu’elle ne pouvait pas continuer à patiner pendant qu’elle se rétablissait

Son partenaire de patinage dans l’émission, Matt Evers, a déclaré qu’il était «dévasté» par la nouvelle.

Il a déclaré: «C’est triste que la compétition doive se terminer maintenant pour Denise et moi, mais il est le plus important qu’elle prenne le temps de guérir et de récupérer.

«J’ai adoré notre temps ensemble sur la glace et j’aime la merveilleuse amitié que nous aurons toujours. Je suis dégoûté de voir Denise quitter la série et également vidé que l’étreinte de dimanche dernier sera la dernière pour un moment.

Van Outen a salué Evers comme «le partenaire de soutien et de skate le plus incroyable» et a déclaré qu’elle était fière de ce qu’ils avaient accompli pendant leur temps ensemble.

Elle a ajouté: «Si cela ne vous dérange pas, je vais me donner quelques points pour bravoure pour avoir fait des roues de charrette sur glace à 46 ans avec des os cassés.

Un porte-parole de Dancing on Ice a déclaré: «Nous adorons Denise et Matt et nous sommes très tristes de les voir quitter la compétition si tôt.

«Ils sont tous deux des membres très appréciés de la famille Dancing On Ice et nous tenons à les remercier pour leur travail acharné, depuis le moment où ils ont commencé à s’entraîner jusqu’aux joyeuses performances qu’ils ont apportées au spectacle.

«Nous souhaitons à Denise tout le meilleur car elle prend maintenant un certain temps pour se rétablir complètement.