Denny Hamlin cherche à terminer une solide saison NASCAR 2020 avec une victoire en Cup Series. Pour les deux dernières courses avant la course de championnat à Phoenix, le vainqueur du Daytona 500 2020 arborera un nouveau schéma de peinture pour sa Toyota n ° 11. PopCulture.com a rencontré Hamlin avant l’Autotrader EchoPark Automotive 500 à Fort Worth au Texas et a parlé du nouveau schéma de peinture qui fait la promotion du Shipathon de FedEx.

“Cela ressemble au paquet de Noël”, a déclaré Hamlin. “C’est très cool que nous ayons une peinture spéciale à venir sur la voiture. Avec COVID en cours, de nombreux achats de Noël et des achats de vacances se feront en ligne. Il y aura une forte demande pour l’expédition en ligne. Je veux rappeler à tout le monde de faire c’est tôt cette année parce qu’il y aura une demande accrue pendant la période des fêtes. “

Es-tu prêt? Le Shipathon arrive, et @FedEx et moi voulons vous rappeler de magasiner et d’expédier tôt. Nous aurons même un schéma de peinture spécial au Texas et à Martinsville pour vous aider à vous souvenir. 🎁 pic.twitter.com/Bdj7WsZLER – Denny Hamlin (@dennyhamlin) 23 octobre 2020

FedEx veille à ce que tout le monde puisse expédier et recevoir des articles en toute simplicité pendant la période des fêtes en fournissant des ressources telles que FedEx Delivery Manager où les consommateurs peuvent mieux contrôler leurs livraisons. FedEx travaille également avec différents points de vente tels que Kroger, Walmart et Dollar General, où les colis peuvent être ramassés et déposés.

Hamlin commencera ses achats de Noël une fois la saison terminée, mais le meilleur cadeau qu’il puisse recevoir est une victoire en NASCAR Cup Series, qui serait la première de sa carrière. Avec deux courses à faire avant le championnat, l’une des quatre dernières places est déjà occupée puisque Joey Logano a remporté le Hollywood Casino 400 la semaine dernière. Hamlin devra s’assurer de bien performer pour gagner l’une des trois places restantes.

“Nous avons juste besoin de courir à notre potentiel”, a déclaré Hamlin en parlant de lui et de son équipe doivent faire pour se qualifier pour la manche du championnat. “Je sais que notre potentiel est en tête chaque semaine. Il n’y a rien que nous ne soyons pas capables de faire, que ce soit gagner la course ou courir devant dans toutes les étapes et à la fin de la course également. Que ce soit que ce soit gagner des points ou gagner la course elle-même, tant que nous vivons à la hauteur de notre potentiel, tout ira bien. C’est l’inconnu que vous ne prévoyez pas qui peut créer un hoquet sur la route. “