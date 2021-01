D’énormes charmes! Anastasiya Kvitko pose dans un maillot de bain zèbre | Instagram

Le modèle russe Anastasiya Kvikto Il s’est montré dans un maillot de bain assez particulier et inhabituel, avec un imprimé assez original qui, vu sa petite taille, permet à ses charmes d’être pleinement appréciés et très peu à l’imagination.

La belle mannequin russe, Anastasiya Kvikto a partagé une photo dans laquelle elle voulait montrer qu’elle est une experte pour le plus grand plaisir des utilisateurs sur les réseaux sociaux, ne portant que ce qui est nécessaire pour y parvenir.

Et est-ce que si beaucoup de gens ont comparé le mannequin russe Anastasiya Kvikto au mannequin britannique Demi Rose, Anastasia de son côté a montré qu’elle avait assez de potentiel même pour la vaincre sur Instagram, car elle pouvait facilement le faire, car en fait, elle a déjà presque 12 millions et Rose 15, donc ça pourrait être fini en un rien de temps.

A cette occasion, nous aborderons l’un de ses plus gros paris, considérant qu’avec des photos comme celles-ci, il pourrait peut-être être couronné comme le favori des utilisateurs, car sur la photo, il nous montre beaucoup et d’une manière qui vous rendra sûrement heureux.

Anastasiya a décidé de se glisser dans un minuscule, mais vraiment maillot de bain minuscule deux pièces avec une impression de zèbre Dans les couleurs noir et blanc, alors que je laisse ses charmes avant et arrière complètement déborder, car il le recouvrait à peine.

Bien sûr, ses followers ont été surpris et heureux qu’il les ait tellement choyés avec ce type de photographie.

Soit vous exécutez le jour, soit le jour vous exécute », a écrit le modèle dans la publication.

Il est important de mentionner que Anastasiya Elle n’a que 25 ans, elle est née à Kaliningrad, en Russie, le 25 novembre 1994 et y a vécu jusqu’à son enfance, puisqu’à l’adolescence, elle a déménagé aux États-Unis, une histoire similaire à celle de certains mannequins qui y ont déménagé. Pays.

On sait que certaines entreprises n’ont pas voulu travailler avec le mannequin, ceci grâce au type de photographies et de contenus qu’elle a uploadé, certaines trop risquées et avec quelques poses suggestives qui ont malheureusement empêché certaines de venir lui demander de travailler avec elles. .

C’est ainsi qu’Anastasiya Kvikto a pris la sage décision de transformer ses charmes en sa marque de fabrique et, malgré son rejet, elle n’a pas cessé d’essayer jusqu’à ce qu’elle devienne un modèle reconnu, en particulier avec tant de fans fidèles qui sont là pour elle depuis si longtemps. la météo.

Une fois qu’elle a gagné en popularité, elle a été contactée par de très grandes entreprises de boissons et de vêtements, qui ont décidé de travailler avec elle, non seulement à cause de sa beauté mais parce qu’elle entretient une excellente relation avec ses fans et cela fonctionne beaucoup quand quelqu’un est en charge d’être. influenceur et promouvoir un produit.

En revanche, il convient de noter qu’il a été beaucoup comparé à Kim KardashianCependant, elle n’aime pas être comparée à elle, car elle se sent beaucoup plus belle, car elle a des courbes qui, au cas où vous ne le croiriez pas, sont plus int3ns que celles de Kim et vous auriez besoin de saisir son compte officiel de Instagram à vérifier.

J’aime Kim Kardashian, mais je n’aime pas être comparée à elle, elle est loin derrière moi », a-t-il commenté dans une interview en 2016 lors de son passage à Miami.

De plus, ce qu’ils savent très peu, c’est qu’il a été tiré à la pointe d’un pistolet, ce qui lui a fait avoir de sérieux doutes sur les États-Unis et ses rêves de carrière de mannequin.

Malheureusement, elle a été critiquée à plusieurs reprises par ceux qui prétendent que ses énormes mensurations ne sont pas naturelles et l’accusent d’avoir subi une intervention chirurgicale pour atteindre une telle taille, car elle est célèbre pour ses mesures voluptueuses de 96-61-106 cm respectivement.

