Dentelle verte! Ana Cheri montre ses vêtements et demande conseil aux fans | Instagram

Le modèle américain Ana Cheri à nouveau partagé un La photographie Avec lequel il a sûrement poussé plus d’un de ses fans à décider de l’enregistrer dans la galerie de son téléphone portable, car il utilise deux vêtements faits uniquement de dentelle, comme vous pouvez l’imaginer, il y a des parties transparentes.

Ce n’est pas la première ou la dernière fois que nous verrons la belle fille modèle éblouissant ses fans avec sa lingerie fine, mais cette fois l’élégant était accompagné de ces beaux vêtements, qui mettaient en valeur les charmes d’Ana Cheri, dans sa description, elle a partagé quelque chose d’intéressant.

Certains modèles de lingerie ont longtemps été créés et ont attiré l’attention de millions de femmes car, bien qu’ils couvrent un peu et ne montrent pas complètement la peau du porteur, ils sont extrêmement coquettes, en plus de s’adapter à tout type. Sa peau est belle, dans le cas d’Ana Cheri elle a décidé d’opter pour une sorte de couleur bleu foncé, une sorte entre l’ocre et l’émeraude, on pourrait dire que c’est une couleur un peu hors du commun, mais qu’elle est tout aussi belle justement à cause de sa rareté .

On pourrait dire que grâce à la peau brune et légèrement bronzée de Ana Cheri En elle, elle a l’air aussi coquette que possible, ce qui a également attiré l’attention est le fait qu’elle est assise sans montrer beaucoup de ses charmes, malgré cela grâce à sa dentelle, si vous prêtez un peu d’attention, vous verrez des parties nobles de le modèle.

Hourra! C’est le week-end sur Netflix et détendez-vous, consultez ma bio pour discuter avec moi! Avez-vous des recommandations Netflix? », A écrit Ana Cheri.

Apparemment, le mannequin de 34 ans Ana Cheri Elle s’ennuyait un peu alors elle a décidé de demander des conseils sur ce qu’il fallait regarder sur son compte Netflix, sûrement beaucoup de ses fans ont immédiatement commencé à lui envoyer des messages soit dans la zone de commentaires, soit dans son compte via des messages privés.

Beaucoup de ses fans ont immédiatement commencé à recommander l’une des séries considérées comme l’une des plus vues sur la plate-forme “Lady’s Gambit”, en plus de la publication la plus récente de Netflix, la série biographique de “Selena”, la célèbre reine de Tex Mex.

La belle célébrité et star des réseaux sociaux a réussi à attirer assez l’attention de ses fans grâce à ses photographies intenses qui ne laissent parfois rien à l’imagination.

Bien sûr, les messages qu’ils lui ont écrits dans la boîte de commentaires ne recommandaient pas seulement le contenu de la plate-forme, mais aussi, certains de ses fans en ont profité pour lui écrire des choses qui pourraient facilement faire rougir d’autres personnes en la lisant.

J’adorerais Netflix et Relax avec toi », a écrit l’un de ses fans.

Ana Cheri invite continuellement ses fans à rejoindre sa page OnlyFans, où elle a sûrement plus de contenu comme celui qu’elle a partagé mais qui pourrait être complètement non censuré, l’une des meilleures nouvelles qu’elle a peut-être partagée à l’époque est de s’abonner à son compte n’a pas besoin de payer de frais comme avec les autres OnlyFans, vous pouvez suivre la belle fille Ana Cheri gratuitement.

En plus d’être mannequin et star des médias sociaux, Ana Cheri est aussi une femme d’affaires et entraîneur de fitness comme son mari Ben Moreland qu’elle a épousé en 2018, même si on ne sait pas si elle envisage de confier sa famille, ses fans seraient ravis de la voir ressembler à une jolie maman.

