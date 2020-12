Depuis le jacuzzi, Kim Kardashian montre une superbe silhouette en maillot de bain | INSTAGRAM

La belle mannequin et mondaine, Kim Kardashian, est restée l’une des grandes références des influenceurs sur les réseaux sociaux, imposant un stéréotype de la beauté autour de ses courbes prononcées et bien sûr de son beau visage.

Cette fois, nous aborderons quelques photographies qu’il a publiées Instagram officiel Il y a quelques jours, elle a voulu prouver une fois de plus qu’elle est l’une des plus belles filles d’Internet et l’une des meilleures à porter un maillot de bain.

C’est une publication avec deux instantanés dans lesquels on peut voir Kim Kardashian se faire bronzer et profiter de l’eau chaude d’un Jacuzzi dans lequel elle essayait de s’acclimater, car à ce moment il fait assez froid mais elle n’a pas manqué l’occasion de sortir pour se faire photographier.

Il y a eu plus de 5 millions et demi d’utilisateurs qui sont venus l’aimer et bien sûr commenter tous ces compliments, compliments créatifs avec lesquels ils cherchent à la soutenir et surtout à lui communiquer combien ils l’aiment et combien ils l’aiment.

La belle sœur aînée des Kardashian portait un maillot de bain vert fait d’un très joli tissu avec lequel elle a réussi à ravir les élèves de millions d’utilisateurs, qui ont pu réaffirmer qu’elle a une silhouette incroyable et qu’elle est la reine du divertissement.

Tout comme la femme de Kanye West a de nouveau cassé Internet avec quelques photos, étant toujours l’un des mondains ayant la plus grande influence sur les gens et en particulier sur les garçons qui aiment la regarder.

Sur d’autres sujets, Kim Kardashian est très heureuse que décembre soit arrivé et l’a montré en publiant diverses vidéos dans lesquelles elle peut être vue vivre avec sa famille et passer d’excellents moments avec eux, vivre ensemble, partager de la nourriture et beaucoup de rires.

Dans ses histoires, il cherche à se rapprocher un peu plus de sa vie personnelle et nous avons pu y voir quelques vidéos qu’il a prises avec plusieurs membres de la famille Kardashian Jenner, qui a été l’une des plus célèbres de tous les temps et qui est maintenant dans son meilleur moment.

Pour cette raison, il est très important que si l’un des fruits des sœurs ne manque pas leurs histoires, car nous pouvons voir des images beaucoup plus exclusives qui ne durent que 24 heures, nous vous recommandons d’être également au courant de Show News afin de ne rien manquer de ses curiosités et actualités.

Kim lance une nouvelle ligne de produits de beauté et de soins de la peau, nous pouvons trouver plusieurs articles pour un usage personnel, tels que des poudres compactes, des ombres dans les tons nus, des rouges à lèvres crème, un style mat aussi, ainsi que des crèmes pour le corps et le visage et nouveautés: des parfums de cristaux précieux, spécialement sélectionnés et approuvés par Kim Kardashian elle-même.

Nous partageons avec vous comment j’ai ressenti la ligne de Noël: “Je voulais que notre collection de Noël cette année soit parfaite pour les cadeaux et pour un usage personnel, nous avons donc inclus des poudres pressées et de nouveaux mini sets pour les lèvres.”

«Pendant les vacances, j’aime m’amuser davantage avec mon apparence, c’est pourquoi notre palette de fards à paupières et nos duos de fards à joues présentent des nuances mates et chatoyantes dans une variété de couleurs polyvalentes et complémentaires. Il y a tellement de façons de porter cette collection! et j’ai hâte de voir quels styles nos clients vont créer avec! »