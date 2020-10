dernières nouvelles

Derek Carr et plusieurs coéquipiers des Raiders ont été condamnés à de lourdes amendes pour avoir passé sans masque à Darren WallerL’événement caritatif de … avec le QB qui aurait été frappé à hauteur de 15 000 $.

The Raiders tight end a organisé une collecte de fonds à Henderson, LV la semaine dernière – qui comprenait une vente aux enchères pour aider ceux qui luttent contre la toxicomanie et l’alcoolisme.

Plusieurs gars comme Carr, Nathan Peterman, Jason Witten et plus de participants pour montrer leur soutien … et l’événement a été un énorme succès, recueillant plus de 300 000 $ !!

Un seul problème – plusieurs joueurs et invités ont été photographiés sans aucune sorte de protection faciale, ce qui viole le protocole strict COVID-19 de la NFL.

La ligue a infligé les punitions lundi … Waller a reçu une amende de 30 000 $ et ses coéquipiers auraient reçu des amendes de 15 000 $.

Carr a récemment parlé de l’événement, en disant: “Nous aurions dû garder les masques, même si nous arrivons et qu’ils nous présentent.”

Ce n’est pas la première amende COVID pour les Raiders – entraîneur-chef Jon Gruden était giflé avec une punition de 100000 $ après la semaine 2 pour avoir mal porté son masque en marge.

Doublure d’argent ?? Les amendes de la NFL vont à des œuvres de bienfaisance … alors peut-être l’envoyer à Waller ??