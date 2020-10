Derek Chauvin, l’ancien officier accusé du meurtre de George Floyd, a été libéré d’une prison du Minnesota. Chauvin est détenu au Minnesota Correctional Facility-Oak Park Heights depuis des mois et est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable. WCCO, affilié de CBS News, rapporte maintenant qu’il a respecté les conditions de la mise en liberté sous caution, qui est de 1 million de dollars. Sa caution non conditionnelle a été fixée à 1,25 million de dollars.

Le 25 mai, Chauvin et trois autres anciens officiers – Thomas Lane, J. Alexander Kueng et Tou Thao – placaient Floyd en état d’arrestation alors que des spectateurs filmaient. Floyd pouvait être vu allongé sur le sol, avec Chauvin agenouillé sur son cou tandis que Floyd plaida qu’il ne pouvait pas respirer. Il a finalement perdu connaissance et a ensuite été transporté à l’hôpital, où il a été déclaré mort. Après la mort de Floyd, un rapport initial du médecin légiste du comté de Hennepin a déclaré qu ‘”aucune découverte physique” n’a été découverte pour soutenir “un diagnostic d’asphyxie traumatique ou d’étranglement” comme cause de décès de Floyd.

RUPTURE: Derek Chauvin, ancien officier accusé de la mort de George Floyd, libéré de prison sous caution https://t.co/ip5mlhsTju – CBS News (@CBSNews) 7 octobre 2020

La famille de Floyd a subi une autopsie privée réalisée par les pathologistes Dr Michael Baden et Dr Allecia Wilson, qui ont contesté les résultats du rapport d’autopsie préliminaire du médecin légiste du comté de Hennepin. Le couple a déclaré que leurs conclusions ont déterminé que la mort de Floyd était un «homicide causé par l’asphyxie». Baden et Wilson ont déclaré qu’ils croyaient que Chauvin agenouillé sur le cou de Floyd, ainsi que deux autres officiers appliquant une contrainte sur son corps, ont causé un manque de circulation sanguine vers le cerveau et que tout “autre problème de santé … pourrait contribuer à la mort. “

Abordant directement l’idée que Floyd pouvait respirer parce qu’il parlait, le Dr Baden a ajouté: “La police a cette fausse impression que si vous pouvez parler, vous pouvez respirer. Ce n’est pas vrai.” Le médecin légiste du comté de Hennepin a ensuite publié son rapport final et a cité la mort de Floyd comme un homicide. Les quatre officiers ont été inculpés pour la mort de Floyd. Kueng, Thao et Lane sont tous accusés d’avoir aidé et encouragé un meurtre au deuxième degré et d’avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré.

L’avocat de Chauvin a fait valoir que Floyd était positif pour le coronavirus au moment de sa mort et qu’il était probablement décédé des suites du fentanyl et de la méthamphétamine qui se trouvaient dans son système. S’il est reconnu coupable du meurtre au deuxième degré non intentionnel, Chauvin risque plus de 12 ans de prison. En plus de ses accusations dans la mort de Floyd, les procureurs ont également accusé Chauvin – ainsi que son ex-épouse – de multiples chefs d’accusation d’évasion fiscale pour avoir prétendument menti sur leurs revenus.