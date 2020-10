Il y a des théories qui circulent selon lesquelles le juge de Dancing with the Stars Derek Hough pourrait proposer à sa petite amie Hayley Erbert sur un prochain épisode du concours de danse à succès. Récemment, il a été révélé que les deux joueraient ensemble dans l’émission ABC, et les fans ont jeté leurs suppositions qu’il proposerait réellement en plus de danser. Bien que Hough ait été silencieux au sujet de sa relation pour la plupart jusqu’à ces dernières années, il a abattu cette idée très rapidement.

“Je vais juste être franc, ça n’arrive pas”, a-t-il dit à Entertainment Tonight. “Juste parce que ce n’est pas mon style, je ne pense pas, tu sais?” Il a continué avec, “Même si sur [our] YouTube, nous avons dit: “Hé, si nous avons 500 000 abonnés, nous le ferons.” Bien sûr, c’était une blague, mais aussi j’étais comme, c’est une blague, mais si ça arrive … je plaisante! “, A-t-il plaisanté. Quand on lui a demandé plus de détails sur peut-être quand il prévoit réellement de proposer, il a dit: “Je ne connais pas les délais, je connais juste les formes.”

La douce paire a commencé à se fréquenter en 2015, mais ce n’est que récemment qu’elle a commencé à donner aux fans un aperçu de leur relation. Le six fois champion de la boule à facettes a simplement déclaré que garder le secret était devenu trop épuisant. “C’est juste fatiguant. C’était libérateur, honnêtement, juste dire: ‘Hé, c’est notre relation. C’est cool. C’est ce que c’est et c’est génial. Je pense que je suis presque conditionné à ressentir ou à croire ça Je dois tout cacher. Quand c’était la réalité, je me disais simplement: “Tu sais quoi? Il y a une liberté d’être simplement ouvert à ce sujet.”

Il a ajouté: “Cela a été merveilleux et cela nous a rapprochés dans certaines choses. Cela fait du bien. C’est léger.” Les deux prévoient de danser sur l’épisode de DWTS de lundi sur un Paso Doble spécial à “Uccen” de Taalbi Brothers, qui marquera son retour sur la piste de danse depuis 2017. “Cela a bien fonctionné parce que, évidemment, nous sommes des danseurs. Et ma fille, c’est une danseuse extraordinaire. C’était donc une excuse parfaite pour pouvoir danser ensemble sur le spectacle. Je vais juste vraiment profiter de toute l’expérience. “

«Quelqu’un a dit: ‘Êtes-vous nerveux à propos des attentes que les gens pourraient avoir pour vous, ou que vous pourriez avoir pour vous-même?’ Et c’est une sorte de grande expression – d’échanger vos attentes contre l’appréciation », a-t-il poursuivi. “C’est ce que je ressens. Je me sens juste reconnaissant de faire à nouveau partie de ce beau spectacle et d’avoir l’opportunité de danser. J’ai l’impression que c’est la part que je prends avec celui-ci et j’ai hâte d’y être . “