Les lecteurs ont maintenant l’opportunité de gagner des cadeaux et des expériences uniques lors de notre deuxième vente aux enchères en ligne pour collecter des fonds pour lutter contre la crise de la faim à Londres.

Dîner pour six au Hang-out des célébrités Laylow

Établissant la référence de la cuisine européenne moderne, le restaurant du Laylow met l’accent sur la fraîcheur et la qualité. Le lieu de l’ouest de Londres combine des techniques de cuisine classiques, des spectacles de musique amusants et la vie nocturne. Un enchérisseur chanceux et cinq amis auront la chance d’y déguster du vin et d’y dîner, ainsi que d’accéder à son club populaire. Parmi les invités célèbres qui ont honoré Laylow figurent David, Victoria et Brooklyn Beckham ainsi que Rihanna et Sir Mick Jagger.

Bottes de randonnée Dolomite par Fabrizio Viti, Burlington Arcade

Ces bottes sont fabriquées à la main selon des techniques transmises de génération en génération et sont en cuir de veau embossé croco poli et durable.

Expérience de concert VIP avec Joel Corry

Le DJ et producteur Joel Corry offre à un soumissionnaire et à son ami une expérience VIP lors de son prochain concert, y compris des boissons et une rencontre.

Trois nuits dans une suite Premier au Château Gütsch

Ce château de conte de fées surplombe Lucerne en Suisse. Offre pour un séjour de trois nuits en demi-pension dans une suite pour deux personnes, à échanger entre le 1er juillet et le 20 décembre 2021. Vols et boissons non compris.

Week-end à Marrakech pour deux

Passez trois nuits dans une suite junior à Es Saadi Marrakech Resort. L’heureux enchérisseur et son invité pourront également dîner à la Cour des Lions et à Othello. Le forfait comprend un soin spa chacun, ainsi que les transferts aéroport.

Une nuit et petit-déjeuner pour deux à l’hôtel Treehouse London

Treehouse, au cœur de Marylebone, est à quelques pas de nombreuses attractions de Londres. Le forfait exclusif, dans la suite Fort King, comprend le petit-déjeuner.

Four à pizza Roccbox de Gozney

Profitez de résultats de cuisson inégalés avec ce four portable de qualité restaurant de Gozney. Il atteint 500 ° C et est conçu pour reproduire les fours professionnels de Gozney.

