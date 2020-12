T

des maisons de chauffeurs de camion bloqués commencent le lendemain de Noël dans leur taxi après près d’une semaine de perturbations à la frontière de la Manche.

Le ministère de la Défense a déclaré que si 4 500 camions avaient traversé la Manche depuis que les autorités françaises ont assoupli les restrictions mercredi, davantage de véhicules continuaient d’arriver «toutes les heures».

La France a fermé sa frontière dimanche dernier à la suite de la découverte d’une souche mutante Covid-19 à propagation rapide au Royaume-Uni, provoquant de graves perturbations au port de Douvres.

Les conducteurs souhaitant entrer dans le pays depuis le Royaume-Uni doivent maintenant présenter une preuve d’un test Covid-19 négatif passé au cours des 72 dernières heures.

Quelque 1 100 militaires ont depuis été déployés dans le Kent pour aider les transporteurs de test faisant la queue à l’aéroport voisin de Manston, sur une section fermée du M20 et dans la ville de Douvres même.

Des officiers de l’armée britannique travaillent avec les testeurs NHS & Test and Trace COVID-19 au port de Douvres

Certains chauffeurs ont déjà passé près d’une semaine bloqués en raison de l’impasse diplomatique.

Il a déclaré: «L’armée britannique montre à nouveau pourquoi elle est de classe mondiale, en intensifiant les tests et en alimentant les transporteurs bloqués par les restrictions de Covid, tout en aidant à superviser l’opération dans le Kent.

«Mais n’oublions pas les efforts inlassables de la police, des testeurs civils, des planificateurs municipaux et des travailleurs des ports et des ferries.

«Ces milliers de personnes, militaires et civils, ont abandonné leur Noël pour aider les conducteurs à se séparer de leurs proches sans que ce soit leur faute.»

Cependant, le député travailliste Barry Sheerman a tweeté: «Des milliers de chauffeurs de camion bloqués dans des circonstances désastreuses à Douvres et le Premier ministre, ni aucun membre de son cabinet avec le courage de leur rendre visite le jour de Noël #ShameonYou».

Le personnel de l’armée avait testé plus de 6 200 chauffeurs le jour de Noël, tout en étant également chargé de distribuer de la nourriture et de l’eau, a déclaré le ministère de la Défense.

Vendredi, le trafic se déplaçait sans problème à Douvres, les pompiers français et la Force de défense territoriale de l’armée polonaise se sont également enrôlés pour aider aux tests.

Des membres des services d’incendie français prélèvent un chauffeur de camion pour un test COVID-19 au port de Douvres

La Pologne a baptisé son opération Zumbach, du nom du pilote polonais de la Seconde Guerre mondiale, Jan Zumbach, qui s’est battu pour les alliés lors de la bataille d’Angleterre, a déclaré l’ambassade britannique du pays.

L’ambassadeur d’Allemagne au Royaume-Uni, Andreas Michaelis, a déclaré que certains transporteurs allemands avaient réussi à rentrer chez eux pour Noël, tandis que d’autres étaient restés dans le Kent.

Il a tweeté: «Certains des chauffeurs routiers allemands avec lesquels nous avons été en contact sont déjà sur le chemin du retour ou chez eux. D’autres restent malheureusement bloqués.

«J’espère sincèrement que les choses commenceront bientôt à bouger pour eux. C’est un Noël difficile. Nos pensées les accompagnent.

Divers individus et organisations se sont portés volontaires pour aider les conducteurs bloqués en leur fournissant de la nourriture et des boissons.

Trois femmes distribuent de la nourriture et de l’eau aux conducteurs dans leurs véhicules sur la M20 près d’Ashford, Kent

Mubashir Ahmad Siddiqi, 60 ans, et ses deux fils de 20 ans, Qasim et Hamza, de Barking dans l’est de Londres, ont passé six heures à préparer 1 000 portions de poulet biryani vendredi pour ceux coincés dans le Kent.

M. Siddiqi a déclaré: «Dix d’entre nous de la communauté musulmane Ahmadiyya et de l’association des jeunes musulmans Ahmadiyya ont réussi à déposer plus de 1 000 repas, 1 200 barres de chocolat et des boissons pour les chauffeurs de camion.»

Il a ajouté: «C’est un sentiment formidable de pouvoir aider ceux qui sont seuls pour le moment et nous espérons que grâce à nos humbles efforts, nous avons pu leur remonter le moral avec les emballages alimentaires.

HM Coastguard a déclaré que ses équipes dans la région de Douvres avaient également livré 3 000 repas chauds, 600 pizzas, 2 985 paniers-repas et 17 palettes d’eau à ceux qui attendaient.

Le ministère de la Défense a déclaré que 800 soldats supplémentaires avaient été déployés vendredi dans le cadre de l’opération Rose pour soutenir les 300 personnes déjà présentes.

PA Media a contribué à cet article