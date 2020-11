Trump devait gagner l’Indiana, qui a été remporté de justesse par Barack Obama en 2008. À 00h49, le Vermont a été appelé pour Biden.

Trump devait gagner au Kentucky. À 1 h du matin, Biden devait gagner dans son État d’origine, le Delaware, ainsi que dans le Massachusetts, le Maryland et le New Jersey, tandis que Trump était sur le point de remporter l’Oklahoma. À 1 h 15, Trump devait gagner le Tennessee, où il a remporté la victoire de 26 points de pourcentage il y a quatre ans. À 1 h 36 du matin, la Virginie-Occidentale resterait républicaine et Trump devait gagner

Mississippi. Juste avant 2 heures du matin, Trump devait tenir l’Arkansas.

À 2 h 02 du matin, Biden devait gagner New York et le Connecticut. Le Dakota du Sud a été appelé pour Trump à 2 h 10, suivi du Wyoming et du Dakota du Nord. À 2 h 39, les démocrates avaient tenu le Colorado. 02h43, l’Alabama était républicain, suivi de la Caroline du Sud.

À 3 h 24, le Nouveau-Mexique se rendait à Biden. Peu de temps après, Trump devait conserver la Louisiane et l’Utah. À 3 h 38, le New Hampshire a été appelé pour Biden puis à 3 h 49, Trump s’accroche au Missouri où il a battu Hillary Clinton de près de 19 points de pourcentage. À 3 h 50, l’Illinois a été appelé pour Biden. Peu avant 4 heures du matin, le Kansas était projeté pour Trump.

4 h 03, Washington et l’Oregon sont appelés pour Biden. Il a ensuite été prédit de gagner la Californie avec ses 55 votes électoraux. 4.10am voit Trump projeté de décrocher l’Utah.

À 5,09, Biden aurait remporté Hawaï. Trump a été projeté dans l’Ohio et l’Idaho à 5h11, avec Virginia pour aller à Biden. 5h20, il y a des signes que Biden pourrait s’emparer de l’Arizona. 5 h 26, l’Iowa est projeté pour Trump et à 5 h 40, le camp de Trump tiendra la Floride, avec ses 29 voix électorales au collège.

5h45, Biden dit aux supporters: “Gardez la foi les gars, nous allons gagner.” Quelques minutes plus tard, Trump tweete: «Nous sommes GROS, mais ils essaient de voler les élections.» À 5 h 51, Trump devrait gagner l’Iowa.

Biden devait gagner le Rhode Island à 6h15. 6h21, le Texas est prévu pour Trump, suivi du Montana. À 6 h 47 du matin, dans le Nebraska, Trump devrait remporter la majorité des voix électorales, mais dans un choc potentiel, Biden est également sur le point d’en décrocher un. Le Nebraska divise ses votes de collège électoral et la victoire de Biden pourrait être un facteur décisif. 6h48, Biden gagne le Minnesota.

7h20, Trump a affirmé qu’il avait remporté l’élection et a suggéré qu’elle était volée par les démocrates. Il a juré de combattre l’élection à la Cour suprême. 7 h 56, Associated Press projette que Biden remporte l’Arizona. Tous les regards étaient tournés vers le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Les projections donnent une longueur d’avance à Trump, mais de nombreux votes par correspondance qui restent à compter devraient favoriser Biden. Le Nevada devait aller aux démocrates, l’Alaska aux républicains, la Géorgie et la Caroline du Nord étant trop proches pour être appelées.

8 h 08, Biden devrait gagner le Maine. À 8 h 43, Biden devait avoir 220 votes dans les collèges électoraux, et Trump 213, dans la course pour être le premier à gagner au moins 270, la ligne gagnante.

Les projections et les calendriers ne sont pas des résultats électoraux mais basés sur des calculs comprenant les votes comptés jusqu’à présent par la BBC et les chaînes de télévision et agences de presse américaines.