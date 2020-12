Dimanche après-midi, le demi offensif des Titans du Tennessee Derrick Henry a poursuivi sa saison dominante 2020 avec 215 verges au sol et deux touchés. Il a continué de mener la ligue à la course et est resté sur le rythme pendant une saison de près de 2000 verges tout en suscitant les commentaires d’un musicien de premier plan. Jason Isbell, l’homme responsable de “Cover Me Up”, s’est souvenu de sa rencontre avec Henry pendant la carrière universitaire du porteur de ballon en Alabama.

“Une fois à un match à l’université, je me suis tenu face à face avec Derrick Henry (je mesure 6’1”) pendant qu’il faisait des échauffements avant le match et je me suis dit ‘Si ce gars peut couper, il va courir partout sur tout le monde pendant longtemps ». Il pourrait couper », a tweeté Isbell dimanche. De nombreuses autres personnes ont sonné et ont énuméré des interactions similaires avec le demi offensif, disant qu’elles ne voulaient pas être le défenseur essayant de s’attaquer à Henry.

Sooooo Derrick Henry est la version running back de Von Miller pic.twitter.com/YAUfIyQ4TA – SportsNation (@SportsNation) 26 février 2016

À l’approche du repêchage de la NFL 2016, plusieurs discussions ont eu lieu sur la taille d’Henry. Il était l’un des plus grands athlètes à 247 livres et ressemblait plus à un secondeur qu’à un porteur de ballon. En fait, l’équipe du réseau NFL du NFL Scouting Combine a continué à montrer des comparaisons de taille avec une photo de Henry à côté du secondeur de Denver Broncos Von Miller.

Les experts de la fantasy ont également publié des commentaires sur Henry disant qu’il était incapable de “couper par / juke” les défenseurs au cours de sa carrière en Alabama. Cette analyse correspond aux commentaires d’Isbell, mais n’est finalement pas devenue un problème une fois que Henry a commencé sa carrière dans la NFL. Il est devenu l’un des joueurs les plus dominants de la ligue.

Henry n’était pas le partant à temps plein dans le Tennessee au cours de ses deux premières saisons en raison de la présence de DeMarco Murray. Cependant, il a repris le poste en 2018 et est immédiatement devenu un élément central de l’infraction. En trois saisons avec la franchise de Nashville, Henry a dépassé les 1000 verges au sol à trois reprises et a inscrit deux saisons avec plus de 1500 tout en remportant une fois les honneurs du Pro Bowl.

Henry a utilisé sa taille à son avantage au cours des dernières parties de la saison, y compris les séries éliminatoires. En 2019, il a propulsé l’équipe parvenue à une victoire sur Tom Brady et les New England Patriots. Henry s’est précipité pour 182 verges et un touché tout en brisant plusieurs plaqués dans le processus. Henry a poursuivi cette tendance lors de la ronde divisionnaire lors d’une victoire sur les Ravens de Baltimore, se précipitant pour 195 verges supplémentaires. Il a également lancé une passe de touché.

La star des Titans dans Henry n’a pas été un All-Pro éternel au cours de sa carrière relativement jeune, mais il a fait partie intégrante de l’offensive. Il a également prouvé qu’Isbell avait raison en apprenant à couper. Il a pris cette capacité et l’a associée à sa taille et à sa vitesse pour devenir presque imparable.