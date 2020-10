Derrick Henry est une étoile montante de la NFL, ce qui lui a permis de conclure un partenariat avec Old Spice. Mardi, le porteur de ballon des Titans du Tennessee a été nommé le plus récent Old Spice Guy. Henry est présenté dans une nouvelle publicité appelée Unstoppable et est vu dans le champ arrière dans ce qui semble être un jeu vidéo de football standard. Henry montre ensuite qu’il a le déodorant Old Spice Sweat Defense et court sur les joueurs de Los Angles Rams au SoFi Stadium.

Henry traîne ensuite les joueurs des Rams hors du stade et dans le paysage urbain de Los Angeles. La publicité est de montrer que Henry est imparable, tout comme Old Spice Sweat Defense. Henry semble être le bon choix pour la campagne Unstoppable alors qu’il mène la NFL en verges au sol (663) et en touchés au sol (7). Dimanche, les Titans ont perdu contre les Steelers de Pittsburgh, et c’était leur première défaite de la saison. L’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin, a fait l’éloge de l’ancien de l’Alabama.

“C’est vraiment étonnant qu’un dos de sa taille soit capable d’aller à la maison à peu près chaque fois qu’il le touche”, a déclaré Tomlin après le match. “Au cours des 10 ou 12 derniers matchs, qui remontent à l’année dernière, ce gars a une bande de points forts de gros runs contrairement à ce que je n’ai jamais vu sur ce type de période. Henry s’est précipité pour 75 verges et un touché en La semaine précédente, Henry a été nommé joueur offensif de l’AFC de la semaine après avoir couru pour 212 verges et deux touchés lors d’une victoire contre les Texans de Houston.

“Rien de mieux que d’obtenir ce respect de vos pairs, vos coéquipiers”, a déclaré Henry en septembre en parlant d’être nommé capitaine d’équipe. “C’est ce qui compte le plus pour moi, avoir été élu capitaine. J’apprécie vraiment qu’ils m’aient voté capitaine et je dois juste faire mon travail de leader.”

Jeff Kerr de CBS Sports a jeté un coup d’œil aux chiffres d’Henry depuis la semaine 7 de la saison 2019 et aucun autre porteur de ballon n’a été meilleur. Henry mène tous les joueurs de la NFL dans les verges au sol (1172) et les touchés au sol (18). Au cours de ses 67 premiers matchs, Henry a marqué 44 touchés et parcouru plus de 4 400 verges. Les deux totaux se classent parmi les cinq meilleurs de l’histoire des Titans.