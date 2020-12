Après lui, Robbie Williams a découvert qu’il y avait un prix sur sa tête | AP

Une histoire entièrement cinématographique, mais vraie à cent pour cent, Robbie Williams a révélé au monde qu’il avait lui-même découvert que sa tête avait un prix; et même, il y avait déjà un homme derrière lui.

Le chanteur Robbie Williams Il a avoué qu’il avait subi une forte impression, il savait qu’il n’était pas très aimé et que beaucoup voulaient faire quelque chose contre lui, mais il n’avait jamais imaginé qu’il y avait un prix pour sa tête et quelqu’un était déterminé à payer pour l’envoyer dans l’au-delà.

La star de la musique connue pour ses excès avec diverses substances et soirées a partagé ce moment de sa vie qui surpasse tous ceux-là par beaucoup.

Le chanteur britannique a noté qu’il était originaire de Stoke et qu’il réussissait avec le groupe Prend ça quand sa vie sauvage a commencé. Les visages de quelques amis étaient communs pour lui, mais la peur était ancrée dans sa vie lorsqu’il a découvert que quelqu’un suivait ses traces.

Je viens de Stoke, c’est ma ville, et depuis que j’ai 17 ans je n’ai pas visité ni pu sortir tranquillement quand j’y suis, a avoué le célèbre.

Robbie Williams a déclaré qu’il n’était pas retourné à Stoke depuis plus d’une décennie, car dans son pays natal, il ne pouvait pas se reposer une seconde sans savoir qu’il était chassé.

Il fut un temps où les gens voulaient juste me baiser, peu importe où j’étais. À un moment donné, il y avait même un tueur à gages qui avait été embauché pour me mettre à l’écart, mais je n’en avais jamais parlé en public auparavant.

J’appréciais les miels du succès, mais l’interprète de Ressentir il ne savait pas s’il était prêt à payer le prix de la gloire, qui pourrait être sa propre vie.

Le chanteur affirme s’être déconnecté du monde pendant de nombreux mois en essayant d’évaluer cette situation, selon le podcast Happy Place.

Williams a ouvert un peu plus en soulignant que ce qu’il traversait n’était pas du tout facile et que les gens autour de lui espéraient qu’il assimilerait facilement le succès et sortirait en toute sécurité du changement soudain de sa vie.

Soudain, ma vie a commencé à être analysée à travers un seul filtre, et en l’espace de six ou sept mois, c’était comme si j’étais envoyée sur Mars dans un vaisseau spatial.

Pour Robbie WilliamsLa renommée n’a pas été facile du tout et il a avoué qu’il voulait seulement que tout revienne à la normale, à la tranquillité de sa vie; mais ce n’était pas le cas.

Pour une raison quelconque, tout le monde espérait que je savais comment le piloter et que je pourrais aussi atterrir sain et sauf, tout en prenant soin de moi. Et tout ce que je voulais, c’était revenir à la normale, a ajouté le chanteur.

La carrière britannique était à la hausse et avec elle la débauche, la fête et tout le reste, les choses semblaient ne pas avoir beaucoup de sens, l’important était le moment.

Prenez que c’était son ascension vers la gloire, mais Robbie Williams a rapidement volé l’affection du public en tant que soliste et a obtenu un succès international avec anges.

Robbie Peter Williams, comme son nom complet, a actuellement plus de 70 millions d’albums vendus et a développé sa carrière dans le chant, l’écriture et le théâtre.