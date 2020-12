je

La nouvelle fille du train est déjà très médiatisée. Le premier thriller de Sarah Pinborough, Behind Her Eyes, sorti le mois prochain, a enregistré le plus grand nombre de téléchargements sur Netgalley, le site Web de publication pour les critiques et les blogueurs, avec une moyenne de 100 toutes les trois minutes. Et il a été question des vestiaires du Sainsbury après que l’acheteur du livre en chef du supermarché ait laissé des exemples de copies d’épreuves pour le reste du personnel. «Il m’a dit que des collègues qui parlaient habituellement de la télévision venaient vers lui en disant:« Avez-vous déjà lu ce livre, j’ai vraiment besoin d’en parler à quelqu’un »», dit Pinborough, les yeux brillants.

Rachetés par HarperCollins dans le cadre d’un accord de préemption à six chiffres quatre jours avant la Foire du livre de Francfort l’année dernière, les droits étrangers ont été vendus dans 21 territoires, tandis que les droits cinématographiques et télévisuels font actuellement l’objet de disputes.

À 44 ans – soit le même âge que Paula Hawkins et Gillian Flynn – et, comme Hawkins, sans enfant, Pinborough, qui est né à Milton Keynes et y est récemment revenu, a déjà eu une carrière réussie dans l’édition, ayant écrit plus de 20 ans. romans pour jeunes adultes et fantastiques, ainsi que scénarios pour la BBC, y compris des épisodes de Torchwood.

Mais Behind Her Eyes semble être son roman révolutionnaire, un psycho-thriller pour femmes qui va droit au cœur sombre du noir domestique avec ses thèmes des affaires maritales de la classe moyenne, de la jalousie entre filles, des abus et de la violence domestique, tous ensemble à Londres. Malgré sa fin sinueuse, surnaturelle – et franchement absurde – qui se gagne déjà #wtfthatending sur Twitter, une grande partie est autobiographique.

«Je voulais écrire sur les relations, en particulier les affaires», dit Pinborough, qui admet volontiers en avoir eu elle-même quelques-unes. Vêtue d’un jean déchiré et d’un pull ample, elle a une allure insouciante et insouciante, riant facilement lorsqu’elle parle.

«J’aime le flirt, l’excitation et la passion d’une liaison, mais je suis vraiment merdique sur le long terme, même si je réalise maintenant qu’ils causent énormément de douleur sans résultat», admet-elle. «Nous sommes encore assez puritains à leur sujet mais tout le monde semble le faire. Je ne veux pas avoir l’air d’un horrible voleur de mari, mais je suis célibataire et presque tous les hommes qui me frappent sont déjà en couple.

Pinborough préfère clairement sortir avec des hommes mariés aux célibataires, ou l’a fait jusqu’à récemment. Pourquoi? «Si je suis honnête, c’est parce que je n’ai pas à m’engager à quoi que ce soit ni à prendre aucune responsabilité.» Son bref mariage – qui a eu lieu à Las Vegas quand elle avait 28 ans – n’était que l’un des nombreux «mauvais choix» qui l’ont laissée cynique. «Je pense aussi qu’une femme préfère que son mari soit mort plutôt que de dormir. Si j’étais mariée, je le ferais », dit-elle avec une lueur soudaine dans les yeux.

Une chose qui a été faite de manière définitive par grip-lit est de brouiller l’idée que seuls les hommes se comportent mal et que les femmes sont toujours les victimes. Les filles sont aussi terribles. Nous pouvons nous enivrer tout autant, être aussi violents et promiscueux que les hommes. Et nous sommes jaloux, ooh oui.

(Derrière ses yeux par Sarah Pinborough)

Dans Behind Her Eyes, les deux personnages principaux féminins (la femme mince et cool du protagoniste masculin et son assistante / maîtresse dodue et exubérante) se comparent à l’infini, convoitant ce que l’autre a, tout en devenant simultanément les meilleurs amis. Il suffit d’aller dans un pensionnat pour filles, dit Pinborough, comme elle l’a fait, pour voir à quel point les filles sont plus méchantes que les garçons.

Plus récemment, lorsque le mari de son amie l’a trompée, il ne leur a fallu que 20 minutes pour retrouver «l’autre femme» sur Internet. «Mon amie voulait savoir qui elle était et à quoi elle ressemblait. Il s’agissait bien plus d’elle que de son propre mari; il n’était que le pion du milieu. Pire encore, «nous ne nous faisons pas implicitement confiance».

Alors, comment concilie-t-elle cela avec le fait de se qualifier de féministe? Elle rit et repousse ses longs cheveux blonds. «Oui, c’est terrible n’est-ce pas – et cela fait partie du problème du féminisme. Ce n’est pas le livre le plus féministe mais il parle de la dynamique des femmes et de notre fascination l’une pour l’autre. Nous sommes conditionnés à nous comparer aux autres femmes tout le temps.

D’un autre côté, elle dit: «Je suis vraiment, comme, nous devons tous nous entraider. S’il y a une nouvelle écrivaine, je suis beaucoup plus susceptible de lire son livre que s’il s’agit d’un nouvel écrivain masculin. Vraisemblablement ne serait-ce qu’à des fins de comparaison.

L’autre thème central de Grip-lit est que vous ne pouvez jamais vraiment connaître une autre personne, quelle que soit la proximité avec laquelle vous pensez être. «La vie de n’importe qui est probablement un gâchis de secrets et de mensonges quand on la résume. On ne peut jamais voir qui est vraiment quelqu’un sous la peau », explique l’un de ses personnages. Comme cela s’avère vrai. «Et c’est ce avec quoi les gens doivent faire la paix lorsqu’ils se marient», dit Pinborough.

Les descriptions du comportement de contrôle et des abus dans l’histoire sont basées sur une relation qu’elle a eue quand elle avait 19 ans. C’était avec un camarade de classe au West London Institute (maintenant Brunel), où elle étudiait l’histoire et l’anglais et ils avaient emménagé. ensemble. «Il a commencé à être ce qui semblait être très protecteur. Mais ensuite, nous nous sommes disputés et il s’est assis en face de moi, a pressé mes yeux dans ma tête et m’a craché dessus.

La relation s’est poursuivie pendant un an malgré des explosions violentes. À une occasion, il a cogné la tête de Pinborough contre le lavabo, à une autre, il s’est cassé la côte, et quand il allait aux répétitions de son orchestre, il sonnait le téléphone fixe toutes les heures pour vérifier qu’elle n’était pas sortie. «Je me sentais mal. J’ai arrêté de voir mes amis mais ensuite il s’excusait et disait: «Regarde ce que tu m’as fait faire, tu sais comment je vais». » Ce n’est que lorsqu’il lui a jeté une bouteille de bière à la tête alors qu’elle était au téléphone avec sa mère – qui a dit à Pinborough de sortir – qu’elle a trouvé le courage de partir.

«Il est plus facile d’entrer dans les relations de contrôle lorsque vous êtes jeune parce que vous êtes beaucoup plus désireux de plaire et que les hommes de contrôle le comprennent. S’ils aiment prendre des décisions à votre place au début d’une relation, cela peut être un signe d’avertissement. Je suis sûr que ce qui m’est arrivé a affecté mes problèmes d’engagement. »

Le père de Pinborough était diplomate et la famille a vécu en Syrie jusqu’à l’âge de huit ans, date à laquelle elle a été envoyée en pension au Bedford High School. Elle se décrit comme «la fille la plus vilaine de l’école» et a été expulsée à 16 ans, après quoi elle est allée à l’Edinburgh Academy for Boys.

Au début de la vingtaine, elle dirigea un club de strip-tease à Soho et devint plus tard responsable de l’anglais au Lea Manor High School de Luton. Elle est écrivain à plein temps depuis neuf ans. Son dernier roman, une histoire d’horreur de YA intitulée 13 Minutes est en production avec Michael «Fifty Shades» De Luca pour Netflix et elle écrit son prochain livre dans le cadre de ce contrat de deux livres.

L’une de ses plus grandes sensations – et qui peut la blâmer – est que son héros littéraire Stephen King la suit sur Twitter et a une fois exprimé sa crainte qu’elle ne boive trop. Si Behind her Eyes décolle, elle retournera à Londres et s’achètera une maison pour elle-même et son nouvel amour, un chien de sauvetage appelé Ted. «Cela a été le plus grand changement de vie et pendant la première semaine, j’ai pensé: ‘Qu’ai-je fait? J’ai tellement l’habitude de faire ce que je veux et maintenant j’ai cette créature qui dépend de moi ». Il s’avère que même les chiens peuvent aussi contrôler.